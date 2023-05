RIGOROZNE KAZNE I ODUZIMANJE ORUŽJA! Vučić: Rok za predaju nelegalnog oružja mesec dana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da od sutra svi koji poseduju nelegalno oružje imaju rok od mesec dana da ga predaju MUP-u.

- Mi od sutra uzimamo nelegalno oružje. Imate mesec dana rok da donesete bez ikakvih posledica, samo donesite i ostavite. Mi smo juče pronašli nedaleko u Krnjači, iza neke zgrade. Bilo je više automatskih pušaka, 650 metaka municije, ostavljeno, bačeno. Molim ljude da samo donesu u stanicu policijsku. Mi očekujemo odgovornost i da na takav način dobijemo milione metaka - rekao je Vučić za Javni servis.

Kako je dodao, neki životi će biti i na ovaj način sačuvani, a mi smo već radili na tome, smanjili smo broj cevi.

- To već nailazi na velike otpore. Mi smo imali dovoljno građanske hrabrosti da izađemo sa tim i kažemo da nešto mora da se oduzme. Posle toga ćemo povećati kazne, a nakon toga policija upada i oduzima oružje. Pa ako želite zbog držanja nelegalnih 3 metka dobijete 5,10 ili 15 godina robije, onda uradite to sebi. To će biti mnogo glupa odluka svakog ko na to pristane - navodi Vučić i dodaje da se državu neće interesovati priča poput "ostalo mi od dete, oca" i slično.

