JEZIK NASILJA I PROSTAKLUKA - TO JE NJIHOVO LICE, TO JE ONO ŠTO PREDSTAVLJAJU! Siniša Mali reagovao na uvrede upućene ministarki Dariji Kisić!

Na društvenoj mreži Tviter upućene su pretnje i uvrede ministarki za brigu o porodici i demografiju Dariji Kisić, a ministar finansija Siniša Mali kaže da je to lice opozicije.

- Sramotne izjave opozicije i njihovih pristalica, koja nastavlja da koristi jezik nasilja i prostakluka, i to prema ženama, ne prezajući ni od čega, čak ni u ovim najtežim danima za građane Srbije. Kada vam je teško da prihvatite istinu, onda se koristite govorom mržnje, divljate i iživljavate se. Istina je da je tužno što opozicija koristi u političke svrhe veliku nesreću koja je zadesila našu zemlju, bez imalo empatije prema svom narodu. To je njihovo lice i to je ono što oni predstavljaju. - poručio je Siniša Mali.

Podsetimo, opozicija je iskoristila dve tragedije koje su zadesile Srbiju a u kojoj je poginulo 17 osoba kako bi organizovali proteste. Oni tvrde da su protesti protiv nasilja, a upravo oni koji ih podržavaju šire govor mržnje na društvenim mrežama.

- J*bem li ti mrtvu majku, k*rvetino bosanska! Mrš nazad u vukoj*binu - piše u ovoj pretećoj objavi upućenoj Dariji Kisić uz koju je dodata izjava ministarke o protestima opozicije.