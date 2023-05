MALOVIĆ: Današnji protest opozicije pretvorio se u poziv na nasilje i ubistvo predsednika Srbije!

Poslanici grupa Ujedinjeni, Narodna stranka, Zeleno-levi klub, Moramo-Zajedno i Demokratske stranke okupljaju se ispred Skupštine Srbije na protestu političkih partija, samo dan nakon što će proći trodnevna žalost u Srbiji zbog tragedije koja se dogodila 3. maja.

Povodom današnjeg protesta opozicije obratio se i Branislav Malović, član predsedništva Srpske napredne stranke.

- Današnji protest opozicije pod nazivom “protiv nasilja” pretvorio se upravo u ono sto se očekivalo, a to je poziv na nasilje i ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića - rekao je Malović.

On se osvrnuo i na Milovana Brkića, koji je prilikom ove protestne lešinarske šetnje pokazao sramno i skandalozno ponašanje. Naime, Brkić je pretio i opsovao majku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Tražimo hitnu reakciju nadležnih organa protiv Milovana Brkica zbog javnog poziva na nasilje gde u prvi plan ističe da to treba mladi da učine čime je poslao jasnu poruku da je u Srbiji po njihovoj meri sasvim normalno ubijati ljude i za to angažovati mlade. Na današnji dan kada cela Srbija saoseća sa porodicama žrtava ovo je u najmanju ruku za hitnu reakciju policije i tužilaštva ako ne i za neku vrstu hitnog medicinskog zbrinjavanja. Milovan Brkić je slika i prilika onih koji su organizovali današnji protest i on je samo izgovorio ono sto sto oni misle, ali i razotkrio ciljeve njihove ubilačke politike. Srami vas se Srbija danas! - istakao je Malović.