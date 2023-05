ZA BRKIĆA I NjEGOVE POLITIČKE LEŠINARE SU DASKE MRTVAČKOG KOVČEGA - DASKE KOJE ŽIVOT ZNAČE

Danas su građani Srbije imali priliku da vide i čuju Milovana Brkića, jednog od glavnih ideologa političkih lešinara koji su se okupili u pokušaju da se okoriste na tuđoj nesreći i tragediji koja je zadesila Srbiju- rekao je Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS-a.

Brkićeve tekstove ovi lešinari citiraju u svojim medijskim nastupima, skupštinskim govorima, ponavljaju na svojim konferencijama za štampu...- kaže Jovanov i dodaje:

Međutim, on je danas jasno ukazao da će sledeći cilj lešinarske bulumente biti građanski rat u kome će se vlast menjati puškama, koje u ruke, naravno, neće uzeti ni on, ni njegovi podrepaši, nego, kako je rekao "mladi ljudi", koji će im ubistvom predsednika prokrčiti put do vlasti- kaže Jovanov.

Dakle, na skupu koji su navodno organizovali protiv nasilja, oni pozivaju na građanski rat i ubistvo predsednika države! - kaže Jovanov i zaključuje:

Ako je iko i pomislio da su danas svojim političkim lešinarenjem dotakli samo dno, Brkić je pokazao da za njih dna nema i da su za njih daske mrtvačkog kovčega - daske koje život znače.