PREDSEDNIK VUČIĆ: Moramo da podignemo Srbiju iz nokdauna, naša zemlja će podneti amandman na rezoluciju Saveta Evrope

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji i govorio o svim aktuelnim temama, prvenstveno o tragedijama koje su zadesile Srbiju prošle nedelje i merama koje će država tim povodom preduzeti, ali i današnjem protestu dela opozicije u Beogradu sa kojim mu je prećeno ubistvom...

"Srbija podnosi amandman na rezoluciju SE kojom se napada Rusija"

"Naši najveći prijatelji su Azerbejdžan, Kipar, Mađarska, Rumunija i Španija. U sredu dolazi Sijarto, ne samo da ću da imam sastanak s njim, nego ću ići i na ručak i večeru. Iz Španije je došao ministar unutarnjih poslova, iako nisam imao vremena, naravno da sam ih primio, a za neke druge ne mogu baš da trčim".

"Naša zemlja podnosi amandman na rezoluciju Sveta Evrope kojom se napada Rusija. Kažu da štite integritet Moldavije, Gruzije, a mi smo dodali amandman da se poštuje teritorijalni integritet i svih ostalih zemalja Saveta Evrope. Ako neće da prihvate, neću ni da idem u Rejkjavik. Ja njima u lice kažem da nas napadaju, obmanjuju, baš tako, ne birajući mnogo reči".

Da li je Kurtiju u Briselu rekao "Ćuti, ja sam tvoj predsednik"?

Upitan da li je u Briselu Kurtiju rekao: "Ćuti, ja sam tvoj predsednik", Vučić odgovara:

"Jednim delom jeste. Drugačije su okolnosti, ali ne bi bilo fer prema sagovornicima da pričam o tome".

"Nemojte nikad imati sumnju da će velike sile uvek biti uz nezavisno Kosovo".

"Moje je da se borim i da se i iz ovog nokdauna Srbija podigne"

Govoreći o tome na šta je najponosniji, rekao je:

"Jedanput je jedan bivši predsednik rekao da nije ponosan što je bio predsednik Srbije. Ne zaslužuje ga Srbija. A niko od nas ne zaslužuje ovako lepu zemlju i divne ljude. Ja sam ponosan što su mi oni već 11 godina najveći saveznici, i beskrajno sam im zahvalan. A moje je da se borim i da se i iz ovog nokdauna Srbija podigne, i bilo na poene ili tehničkom nokautom pobedimo. Da nastavimo da radimo. Ljudi su ranije merili samo donacije, a nama to više nije potrebno, mi smo napravili takav sistem, sve sami možemo da uradimo".

Govoreći o tome na šta je najponosniji, rekao je:

"Jedanput je jedan bivši predsednik rekao da nije ponosan što je bio predsednik Srbije. Ne zaslužuje ga Srbija. A niko od nas ne zaslužuje ovako lepu zemlju i divne ljude. Ja sam ponosan što su mi oni već 11 godina najveći saveznici, i beskrajno sam im zahvalan. A moje je da se borim i da se i iz ovog nokdauna Srbija podigne, i bilo na poene ili tehničkom nokautom pobedimo. Da nastavimo da radimo. Ljudi su ranije merili samo donacije, a nama to više nije potrebno, mi smo napravili takav sistem, sve sami možemo da uradimo".

Ovakva će biti Srbija biti posle Vučića

Na pitanje kako će izgledati Srbija posle Vučića, odgovara:

"Imaće Srbiju stabilnu, ekonomski snažnu, zemlju koja napreduje. Godine 2025. prosečna plata će biti preko 1000, a penzija preko 450. Sve ćemo to uspeti da uradimo. Pritom ćemo javni dug da držimo ispod 60 posto. Ukoliko bi se završio rat u Ukrajini, za sve na svetu, ali posebno bi za nas to bilo oslobađanje svih stega. Tada bismo moglo da koračamo koracima od 1.000 milja".

"Vlada kao raštimovan orkestar"

"Ono što zameram, a rekao sam Ani Brnabić, uprkos tome što ima veliki broj dobrih ministara, Vlada funkcioniše kao raštimovan orkestar. Jedan je za sankcije Rusiji, drugi ima mišljenje o ovom pitanju, treći o onome. To ćemo morati da menjamo. Da li ćemo da idemo na rekonstrukciju, pa na izbore, ili odmah na izbore, videćemo".

"Možemo da pričamo o rijalitijima"

"Ja mislim da su rijaliti ovog tipa odvratni", rekao je predsednik posle starog snimka "Velikog brata".

"Je l' stvarno mislimo da je to uzrok? Imate daljinski upravljač pa promenite. Deca ovo više ne gledaju. Sa zapada su nam došle druge stvari, koje su mnogo opasnije. Spremni smo da razgovaramo, ali da gasimo i rijaliti i na drugim televizijama. Samo da nam to ne služi kao razlog za pronalaženje krivca, ako ćete da prećutite onakve snimke i video materijale, koji su vašem detetu dostupni u telefonu 24 sata"...

"Gledam ih kakva su kola vozili pre 10 godina, a sada imaju stanove u Beogradu na vodi"

"Kad ih vidite danas, priča vam Milivojević, Brkić i Zlatanović i pričaju o obrazovanoj Srbiji. Ja baš hoću da pristojna Srbija pobedi takve. Vaši lideri su obrazovani? Koji tačno? Sve je prevara, o čemu govorite. Narodna volja, kakva god bila, mora da se poštuje".

"Divno je kako nas informiše tajkun, i radimo kod njega za nadnicu kako bismo uništili Telekom, i svi rade protiv države. I baš ih briga za to. Ali ono što je za mene najteže da trpim".

"Ovo je meni 50. ili 60. krizna situacija, obično izazvana objektivnim okolnostima. Kad to osete, pacovi uvek prvi napuštaju brod. Nema problem kad to urade simpatizeri, čak i deo članstva, ali kada to rade direktori javnih preduzeća ili njihovi najbliži saradnici ili supružnici. Gledam ih kava su kola vozili pre 10 godina, a kakva sada. I sada imaju i kuću u Crnoj Gori i stanove u Beogradu na vodi koji sam ja osmislio".

O ostavci Ružića i zahtevima opozicije za smenom Gašića

"Kažu da sam Ružiću diktirao ostavku. Odmah bih mu rekao da sam u tome video njegovu krivicu. Možda sam video u nekim drugim stvarima, ali to nije bilo dovoljno za ostavku. Tako da su i to slagali. Zamislite razlog, smenite Gašića. A zašto? Šta policija nije otkrila ili uradila. Nije njegovo da deluje preventivno, nego represivno. Policija i bezbednjaci su sve uradili po knjizi. To pokazuje da iz opozicije nemaju pojma šta je uloga policija ili BIA. Vi ne razumete čije ostavke tražite. Ali ako to tražite, ja sam govorio i na proširenoj sednici SNS, rekao sam: 'Dođu vremena tmurna i smutna, kada najgori politički talog ispliva na površinu, kao 2001. godine. Možda je došlo takvo vreme'. Šta je problem. Već smo naučili kako izgleda njihov progon. Ovo što nam govore svaki dan - puške, glave, zatvori za sve. Nikakav problem. Istrpeli smo jednom, istrpećemo opet. Niko neće da beži. Ja ih znam, kukavica do kukavice. Ja neću do njih da bežim, izgradio sam više škola, pruga i puteva od svih njih zajedno. Hoćete ostavku svih? Nekih ćete da dobijete, nekih možda malo kasnije, pa idemo opet na izbore".

"Nikada neću bežati od izbora, iako ne mislim da je to dobro rešenje. Oni misle da im rejting skače, a gade se ljudima ovakvim stvarima. To pokazuje samo da ne vole da čitaju stvarna istraživanja, već veruju u sopstvenu predstavu o sebi kao uspešnima i marljivima. Mi ćemo do kraja meseca imati Skupštinu SNS, na kojoj će biti promena, ali i velikih najava za budućnost. Mislim da je SNS promenio zemlju na najbolji način, i mislim da kroz drugačiji ujediniteljski pristup moramo da priđemo daljem napretku naše zemlje. Ako kažu da je danas bilo 50.000 ljudi, onda će na našem skupu biti 3.000.000 ljudi".

"Moramo da se dignemo"

"Amerika se, posle 11. septembra, bez političkih tenzija digla i zajednički pobedila Islamsku državu. Isto se desilo Australiji kada su imali 28 mrtvih, uveli su mere nešto kao mi sad. Norveška posle Brejvika, Nemačka posle upada u gimnaziju".

O dijalogu u Briselu

"Očekujem velike probleme krajem meseca. Oni su pokušali na prevaru da ponovo nešto uzmu od Srbije, a da Srbija ne dobije ništa. Ja sam u Briselu mogao sarkastično da se nasmejem i da kažem, mogu da stradam, ali ovako nešto dobiti nećete".

"Miloševiću bih sa istorijske distance imao šta da zamerim, ali ne bi bilo fer, jer lako je biti general posle 25 godina".

"Ja znam da je tekst u 'Njujork tajmsu' naručen, radili su ga odavde".

"Poruku sam razumeo, nisam se uplašio, niti sam fasciniran lažima kojima ste plasirali. Bio je tu i Boris Tadić, sram ga bilo. Zamislite, Vučić je išao pa se tukao na stadionima svojevremeno".

"Ja se time ne ponosim, niti sam to ikada krio. Tek od trenutka kad je ubijen Igor Popović, moj drug iz zgrade, posle besmislene svađe sa drugom na tramvajskoj stanici. Tada sam se okrenuo učenju. Do tada nisam bio dete za primer, nije to neka tajna, mada sam uvek bio dobar đak. Jednom sam išao u regionalnu zemlju, rekli mi da imaju nešto o meni. Bilo je to zbog nekih tuča po stadionima. Kažu, bio hrabar. Ne ponosim se, ali ako je to to što imate o meni... Nemaju nijedan račun iz inostranstva da pokažu, iako pričaju da sam vlasnik hiljada vila i restorana".

O jezivom snimku koji je gledao ubica pre masakra

Pojavio se video koji je gledao učenik OŠ "Vladislav Ribnikar" pre nego što je počinio masakr. Posle prikazivanja tog nasilnog videa u emisiji, predsednik je rekao:

"On je pratilac. Ovi mladići su to skinuli posle izvesnog vremena. Teško je pronaći uzročnu vezu, ali nesumnjivo je da je dečak ubica ovo gledao. Kako da regulišemo ovakve sadržaje u budućnosti? Ovi momci zarađuju veliki novac od toga".

"Moramo da nađemo rešenje da zaštitimo decu, ali nikad neću pristati na cenzuru. Moramo da pronađemo dopustive granice i mere".

"Kad je policija došla, a žene policajke su istovremeno i psiholozi, kod devojčice koja je govorila "Bravo" ubici i 'Ti ćeš jednog dana da izađeš, oni neće nikad', postavlja se pitanje zašto. Zbog broja pregleda".

"Ovde je ta kampanja neistine krenula istog časa"

"Nećete mi reći da je Norveška nedemokratska zemlja a dogodio se masakr u kome je ubijeno 77 ljudi".

"Ovde je ta kampanja neistine krenula istog časa. Vi ste u šoku, kao ova priča da je Vučić napustio Srbiju. Pa kažu da je tako kada imate siromašnu decu, pa se bore za opstanak, pa izgube živce. Onda sam izašao na konferenciju za novinare, pošto ne želim da se skrivam, kao što su mnogi to uradili. I kada demantujem neistine, pritom nisam rekao koliko stvarno zarađuju roditelji maloletnog ubice, onda kažu pa što si iznosio podatke. Oni hoće da uđu u školu i slikaju mrtvu decu, svađaju se sa policajcima, kažu: "Ko ste vi?".

Vučić podseća da su iznošene neistine i o organizovanju dana žalosti, i da je odložen samo kako bi se prikupile sve informacije.

"A kada pitate zašto bi to neko radio, oni ne znaju šta da kažu. Zato što je važno da se laž ponovi hiljadu puta. Šta je bilo od Jovanjice? To se dešavalo milion puta. Kažu nije onaj mali K. K. uradio to, pošto su bile bele patike, a policija je rekla da su bež. Pa da li ste vi ljudi normalni. Pitate se, i shvatate da njima ne treba pregled lekarski, već odmah mogu u neku lekarsku ustanovu. Ali kada to ponovite sto puta, onda deo ljudi kaže "pa čekaj, ko zna šta se desilo".

Predsednik je dodao da mu je žao zbog porodica, i da se tragedije dešavaju i dešavaće se, a da je naš posao da učinimo da ih bude što manje.

"Mi gledamo da uvećamo broj policajaca. Iz iste partije su nam došli sa dva zahteva. Rekli su prvo da nam je potrebna, a onda da nije potreban veći broj. Time dobijamo zaštitu dece od vršnjačkog nasilja. To je strašno važno, biće sigurniji za 80 odsto. Ali biće i nastavnici sigurniji, od bahatog odnosa nekih đaka i roditelja. Zamislite, danas neki profesori ne smeju da daju loše ocene, da ih neko ne bi tukao. I to nije redak slučaj, posebno tamo gde su deca bogatijih roditelja, jer su oni uvek bahatiji".

On navodi da je moguće uvesti i KD vrata, ako će se roditelji stvarno osećati sigurnije.

"Čak i kada nije najbolje rešenje, ako će to da ih umiri, nije problem, uradićemo to. Mali je to novac, imajući u vidu korist, miran san, odlazak na posao dok ti je dete u školi. Nije problem, uradićemo. I spremni smo da saslušamo sve predloge, i udruženja i stručnjaka. Mislim da je to mnogo veća pošast, zbog onoga što nas čeka u budućnosti".

Vučić ističe da se u Nemačkoj mreže koje ne sklanjaju govor mržnje kažnjavaju sa milionima evra.

"Kada bi kod nas to bilo, rekli bi da sprovodimo cenzuru. Ali videćemo šta ćemo da uradimo, morao bi svaki drugi tvit da se sklanja. Samo hoću da kažem ljudima, ovaj snimak koji će biti prikazan je objavljen na jednoj društvenoj mreži. Dečak ili monstrum ubica je bio pratilac ovog profila, neka ljudi pogledaju pa sami prosude - rekao je on, nakon čega je prikazan snimak".

"Srpska zastava im služi samo kao marama"

Kada je odgledao snimak nasilja opozicije tokom brojnih protesta godinama unazad, Vučić je rekao:

"Prvi put vidim ove u Novom Sadu, koje predvodi Brković. Njima srpska zastava služi samo kao marama".

"Na skupovima uvek bude i dobronamernih ljudi, zavedenih"...

"U petak ljudi idu kao zombiji, prazni nam šoping molovi, niko nigde ne ide, oni organizuju demonstracije".

Kada je odgledao snimak nasilja opozicije tokom brojnih protesta godinama unazad, Vučić je rekao:

"Prvi put vidim ove u Novom Sadu, koje predvodi Brković. Njima srpska zastava služi samo kao marama".

"Izbegavam da razgovaram s majkom kad su ovakvi dani"

Predsednik je rekao da je blizak sa roditeljima, ali da malo tvrđe govore o emocijama, i da kada god ga zove majka, po glasu čuje da joj je teško.

"Zato ja izbegavam kada su ovakvi dani da razgovaram sa njom. Šta da kažem za Brkića, pusti budalu. Nije on budala, on je samo rekao ono što najveći deo njih želi. Nemojte da mislite da sam toliko glup da ne znam da to i stvarni organizatori to misle. A za glavnog organizatora su uzeli čoveka koji su rekli da će moji brat i sin završiti u šahtu kao Gadafi. To vam je organizator protesta protiv nasilja".

O izveštavanju hrvatskih medija o protestu u Beogradu

"To je modus operandi. Isti su vlasnici, ili imaju saradnju sa Junajted medijom, ovog našeg kriminalca što je hteo da pljačka Srbiju. I onda oni objave, pa naši preuzimaju. Zašto bi neki običan čovek u Srbiji znao kakvi su odnosi ovog našeg tajkuna sa Jutarnjim listom, Indeksom, Kliks.ba. Pa kažu vidi šta piše u regionu. Pa ne piše u regionu, to piše ista ruka".

Dodao je da je glavne vest u regionu bila da je "Vučić ispao budala zato što je komentarisao majicu".

"Nije Vučić ispao budala, nego ste vi ispali neznalice. Našli klinca 2001. godište da nosi majicu generacije 88. Kakve on ima veze sa tom generacijom, ili sa Sopotom. Znate kako deca to rade. Da bi podržavali Hitlera. "E moj deda je upravo napunio 88 godina". Pa kažu da je to baba napravila za dedu. Ali, to vam sve pokazuje, kada morate tako nategnute priče da pravite... To kao sa Ješićem, da sam nosio pušku iznad Sarajeva. A ja sam to demantovao hiljadu puta. Evo vidite, nosio sam stativ, nigde puške nema".

"Kako je kod njih Vučić ceo dan prva vest? Kad su kod nas Plenković ili Milanović prve vesti? Zašto? Biće da nešto dobro radim za ovu zemlju".

O pretnjama ubistvom Milovana Brkića

O pretnjama ubistvom Milovana Brkića, kao i psovanju predsednikove majke, Vučić kaže:

"Juče sam istinski iskreno kao predsednik Republike, ne kao predsednik SNS, zamolio ljude da ne organizuju ovako nešto, ne zato što sam bio uplašen i ugrožen, a ispostavilo se da sam u pravu, već zato što sam smatrao da je loše za zemlju. Uvedena je praksa da se na najbrutalniji način igraju osećanjima ljudi. Ja ću pokazati i dostojanstvo i pijetet prema porodicama žrtava brutalnih zločina".

"Sve im se svelo na ukinite Hepi i Pink i svi podnesite ostavke", rekao je Vučić o protestu.

Predsednik je dodao da će OŠ Vladislav Ribnikar biti obnovljena, u šta će biti uloženo 7.000.000 evra.

"Videćemo da li će deca do četvrtog razreda ići onlajn. Očekivao sam da razgovaramo o idejama, a na kraju se sve svelo na suvu politiku. O budućnosti naše dece (na protestu) nije bilo ni govora, osim što su tražili da se podnesu ostavke. Valjda kao što su oni podnosili 2002, 2003. i 2007. godine".

"Očekivao sam nešto ozbiljnosti i odgovornosti. Negde sam znao da toga neće biti. Tragedije se dogode u sredu i četvrtak, a vi se već u petak dogovorite da pravite skup u nedelju, dok im neko ne kaže da je Dan žalosti. Kad nemate svoje planove i ideje, gledate da koristite spoljne događaje. Uprkos brojnim naporima, broj ljudi (na protestu) sve govori".

"Reći će da Brkić nije lider. Nije, ali je ideolog. Od njega su prepisivali priče od Jovanjice do svega drugog. Svaku laž su smatrali za suštu istinu".

"Kažu da ispred Skupštine nije bilo ni šest hiljada, a u šetnji maksimalnih devet".

O laži iz Švajcarske

Voditelj Marić je pomenuo priče koje su se pojavile da je emisija snimljena jutros, a da je predsednik otišao iz zemlje.

Predsednik je o tom čoveku iz Švajcarske koji je plasirao laž rekao:

"To je jedan od najostrašćenijih botova".