PRIDRUŽIO SE OSTATKU OPOZICIJE! BAKIĆ PRETIO SMRĆU: Ja bih zaista voleo da ih jurim po ulicama i mislim da će se to i desiti

Sociolog Jovo Bakić pridružio se pretnjama koje je opozicija juče uputila predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Bakić je komentarišući spot na Pinku na kojem je nazvan ideologom nasilja rekao da se vlast uneredila od straha, a onda pripretio smrću.

- Ja bih zaista voleo da ih jurim po ulicama i mislim da će se to zaista i desiti, makar ja ne bio tu. Možda me smrt pretekne. Oni će biti jureni po ulicama, to je više nego izvesno - rekao je Bakić preteći.