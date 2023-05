MILORAD DODIK POSLAO JASNU PORUKU: Srbiji nije potrebna dodatna destabilizacija nakon velikih tragedija!

Predsednik Republike Srpske, Milorad Dodik, rekao je da je Srbiji u trenucima pojačanog senzibiliteta najmanje potrebna bilo kakva dodatna destabilizacija, jer su dve tragedije u kojima je izgubljeno 17 mladih života dovoljno destabilizujuće za celo društvo.

Dodik je to izjavio komentarišući poslednje proteste u organizaciji nekoliko opozicionih stranaka u Srbiji. On je ocenio da se to događa u momentu kada Srbija prolazi, možda, najteže trenutke u poslednjih 30 godina, s obzirom na to da je suočena s borbom za očuvanje državnog suvereniteta, a sada i sa masovnim ubistvima koja nisu svojstvena ovim prostorima.

- Smatram da je neophodno pustiti institucije države Srbije da rade svoj posao, kako bi se život što pre vratio u normalu - istakao je Dodik. Naglasio je da porodice žrtava, ali i svi članovi društva, moraju da vrate kakav-takav mir i nastave sa životom.

- Ne mogu da podržim, niti da shvatim politizaciju bilo kakve tragedije, jer ona ne vodi rešenju, već produbljivanju problema, a građanima Srbije problemi sada nisu potrebni - istakao je predsednik Republike Srpske.

Prema njegovim rečima, struka treba da objasni kako je došlo do te dve tragedije, a problem će biti rešen samo zajedničkim snagama, bez podela.

- Uvažavam političke različitosti, jer bez njih nema demokratskog društva, ali poučen nekim iskustvima u Republici Srpskoj ne mogu da prihvatim da bilo ko te tragedije pokuša da politički zloupotrebi - zaključio je Dodik.