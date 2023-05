'VUČIĆ IM JE KRIV ZA SVE!' VUČIĆEVIĆ ZA PINK: Niko od svetskih medija se ne bavi sumanutim aspektom priče da je za masakre kriva vlast

Deo opozicije na skupu protiv nasilja čitavu borbu sveli su na političku - Vučiću odlazi, nisu predložili nijednu meru koja se tiče borbe protiv nasilja, poboljšanja bezbednosti dece i nastavnika, a za raziku od njih na skupu 26. maja biće predstavljen plan za modernu i pristojnu Srbiju, Srbiju budućnosti.

Gosti Specijalne emijie su Dejan Vukelić, glavni i odgovorni urednik Srpskog portala, Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera i Ljuban Karan, stručnjak za bezbednost.

- Čak i Gardijan koji nas hejtuje, hvali predsednika Vučića- kaže Vučićević.

- Tu neko ozbiljno priželjkuje nasilje- rekao je Vukelić.

- Šta god da se desi kriv je Vučić- kaže Vukelić.

- Od svih svetskih medija samo tajkunski mediji i mediji iz Hrvatske, pišu protiv Vučića- kaže Vukelić.

- Niko od svetskih medija se ne bavi sumanutim aspektom priče da je za masakre kriva vlast- kaže Vukelić.

- Oni hoće Valjda da kažu da je Vučić poslao ovu dvojicu da pobije narod- kaže Vukelić za tajkunske medije.

- Ovi ljudi koje smo gledali na ulici su manjina koja ima podršku stranih faktora pa pokušavaju da stvore privid da je to većina- kaže Vukelić.

- Da li je normalno da neko misli da su manijaci pobili ljude jer su gledali Pink? Pa šta ćemo sa Amerikom Jel i njima kriv Pink? - pita se Vukelić.

- Oni tvrde da ih je na protestu 50-100 hiljada, iako ih je bilo manje i od 10 hiljada. U redu hajmo na izbore- rekao je Vučićević.

- Vi kažete da je sporna legoitimnost ove vlasti, u redu idemo na izbore. Ali oni se plaše izbora, jer znaju da bi prsli ko oblanda- kaže Vučićević.

- Gde to ima u svetu da predsedniku zabranite izbore? - pita se Vučićević.

- Mi imamo proteste protiv nasilja gde se poziva na nasilje, direktan poziv na ubistvo.- kaže Vučićević.

- Milovan Bakić dođe na protest, bude jedan od najviđeniji i on kaže da treba neki klinci puškama da promene vlast i to je njihova borba protiv nasilja- kaže Vučićević.

- Svaki put kad čujem ovu izjavu Bakića ja se prekrstim- kaže Vučićević.

- Oni planiraju blokadu Gazele i sprovodite nasilje, pa to je najgori vid nasilja- kaže Vučićević.

- Oni pokušavaju da zabrane Vučiću da se kandiduje na izborima- kaže Vučićević.

- Apelujem na mir. Ajmo ljudi na izbore. Dovedite posmatrače iz cele Evrope pa da vidimo- kaže Vučićević.

- Ćuta jutros kaže ne dolazi u obzir izbori razni već koje mi odlučimo. Ma ko si ti da odlučuješ? - pita se Vučićević.

- Ovo je evidentno da se skupilo dosta agresivno društvo. Nije to slučajno. Cilj je prevrat, a ne izbori. Iskrsla je šansa koja se ne sme propustiti- kaže Karan.

- Oni su shvatili da su tragedije koje su se desile u Srbiji momenat za psihološki rat-kaže Karan.

- Nisu njihove pretnje ni malo naivne. Oni će pokušati da preko tih ekstra siledžija da zapaše narod dodatno. Nasilje se ne sme dozvoliti- kaže Karan.

- Nasilje se mora saseći u korenu. Oni ne računaju na ljude koji su za borbu protiv nasilja. Oni računaju na ove koji kažu da će otkinuti glavu predsedniku - kaže Karan.

- Veoma je važno što je predato 3000 oružja- kaže Karan.

- Ono što možemo da uradimo je da nasilnike odvojimo od oružja. Sad je važno da pokažemo svima da mi nismo kriminalci- kaže Karan.

- Ako ovo nije dovoljno upozorenje da vrati arsenale oružja onda ti neki jesu kriminalci, da podsetimo da je rok do 8. juna- kaže Karan.

Niz pretnji na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića postaje sve duži. Bivši lider DS Bojan Pajtić pretio je političkim progonom i hapšenjem predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. On je na twiteru napisao da će i predsednik Vučić moći da šeta slobodno po Dubaiju i Moskvi, ako pre toga stigne do tamo.„Opet plačljivko ponavlja kako ‘nisam smeo da izađem na ulicu’ nakon što više ‘nisam bio u vlasti’. Novosađani znaju da su me oduvek mogli videti kako šetam gradom, sam ili sa decom – bez obezbeđenja. Tako će i on moći slobodno da šeta. Po Dubaiju ili Moskvi. Ako stigne dotle“, poručio je Pajtić, a preneo tajkunski portal Nova.

Sociolog Jovo Bakić, pridružio se pretnjama koje je opozicija uputila juče predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. On je izjavio, komentarišući spot na Pinku u kome je nazvan ideologom nasilja, da se vlast "uneredila od straha", a onda pripretio smrću. Ja bih zaista voleo da ih jurim po ulicama i mislim da će se to i desiti, makar ja ne bio tu, možda me smrt pretekne. Oni će biti jureni po ulicama. To je više nego izvesno - rekao je Bakić preteći.

Protest protiv nasilja koji je održan u Beogradu, zapravo je bio skup dela opozicinih političkih partija. Na njemu su dominirale političke poruke ali i poziv urednika Tabloida na ubistvo predsednika Vučića. Brkić očiglednogovori ono što najveći deo opozicije želi ali ne sme javno da kaze.

MUP Srbije objavio je danas na Instagramu važne informacije za građane koji žele da predaju oružje i ponovio da građani mogu da predaju svoje neregistrovano oružje u svim policijskim stanicama širom zemlje svakog dana od 7 do 19 sati, od 8. maja do 8. juna. Iz MUP-a napominju da građani mogu da predaju svoje oružje bez davanja ličnih podataka i da mogu da predaju sve kategorije oružja, njihove delove i municiju, kao i eksplozivne naprave i sredstva kao što su bombe. IZ MUP-a navode da oružje ne mora da se preda samo u policijskoj stanici, već da građani mogu da kontaktiraju policijsku stanicu i zatraže da stručna lica dođu na adresu na kojoj se oružje nalazi kako bi ga preuzela na adekvatan način. Ovo je, ističe MUP, posebno važno ukoliko građani poseduju eksplozivne naprave, bombe i eksplozivnu municiju.

Predsednik Aleksandar Vučić, ranije danas, za TV Pink je rekao da opozicija na skupu nije pokazala ni predložila nijednu meru i da su svi zahtevi bili isključivo političke prirode.

"Za 27. maj smo zakazali Skupštinu SNS na kojoj se očekuju važne odluke, dogovorili smo se da pre toga sazovemo skup, demokratski, ....uradili sve što oni nikada ne urade, a kada urade jasno nam stave do znanja da ponižavaju žrtve, za čoveka koji ih organizuje postave siledžiju, nasilnika, koji bi ljude u šaht, kao Gadafija .... onda bi meni da otkidaju glavu", rekao je predsednik i dodao da je sve to ok, ali ako se ne govori da ste protiv nasilja.

Kaže da na skupu 26. maja žele da se obrate građanima - svima koji žele da čuju plan sa kojim izlaze i da ne žele nikoga da vređaju.

"Građani ne moraju da brinu o ničijem skidanju glava, nećemo maltretirati narod blokiranjem Gazele", poručio je Vučić i naveo da jedino može da bude velika gužva ako, kao što kaže opozicija da je bilo kod njih, dođe tih 50.000 ljudi.

Vučić je istakao da neće biti maltretiranja ljudi iz hira, da se pokaže da je neko politički moćan, a na to što opozicija pita što ne naprave spontani skup, naglašava da ne koriste ničiju tragediju.

"Mi nismo hijene i lešinari da koristimo tragediju. Mi ljude ne pozivamo da bismo iskazali bes, već hoćemo da izađemo sa planom za modernu pristojnu Srbiju, Srbiju budućnosti, to želimo tog dana da pokažemo", rekao je Vučić.

Do sada je predato više od 3.000 komada oružja i kratkih i dugih cevi, desetine hiljada metaka različitih kalibara kao i više minskoeksplozivnih sredstava. To dobra vest jer je toliko manji rizik za samopovređivanje građana Srbije, kao i za povređivanjem drugih.

Aleksandar Vučić je podsetio je da je obezbeđeno veliko prisustvo policajaca u školama, kako u Beogradu tako u celoj Srbiju navodeći da deca i roditelji, kao i nastavnici veoma pozitivni reaguju, te da su u 99 odsto slučajeva pozitivne reakcije. "Nastavnici će se osećati sigurnije jer ima i dece nasilnika, ne samo onih koji su zločinci, već i nasilnici koji misle da mogu da izmiču stolicu učiteljici, koji misle da imaju pravo da se ponašaju bahato, siledžijski. Svi će se osećati sigurnije, to nam je cilj i zato moramo da idemo sa hitnim prijemom novih policajaca i verujem da su to neke vesti koje ulivaju sigurnost građanima Srbije", rekao je Vučić.