Na nedavno održanoj konferenciji u SAD, izneti su podaci o umešanosti Vuka Jeremića u korupcijski skandal sa Hantterom Bajdenom, sinom Džoa Bajdena, predsednika SAD.

Na konferenciji za medije američki zvaničnici su objavili da je čitava šema komplikovana, kao i da je i zamišljena da bude komplikovana.

- Moramo da proverimo kinesku vezu sa srpskim političarem Vukom Jeremićem - rekla je Nensi Mejs između ostalog.

What we know: Chinese Communist Party money flowed into Biden family bank accounts and they got access they couldn’t otherwise get.



