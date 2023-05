BRNABIĆ: Nismo želeli da politizujemo tragediju, niti ćemo to ikad raditi

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da ni ona ni predsednik Srbije Aleksandar Vučić nisu otišli i da odaju poštu ubijenima u školi u Beogradu i u okolini Mladenovca, jer "nisu želeli da politizuju tragediju".

"Nismo želeli da politizujemo ovu tragediju i nikada nećemo politizovati nikakve tragedije, za razliku od drugih političkih aktera koji su krenuli da politizuju nepuna četiri sata nakon neshvatljivih zločina u Osnovnoj školi 'Vladislav Ribnikar'", kazala je Brnabić u odgovoru na novinarsko pitanje, prenela je televizija N1.

Četiri sata su im trebala i da "za to optuže Aleksandra Vučića i SNS. Mi nismo hteli da politizujemo i nikada to nećemo raditi. I upravo zbog toga nismo išli ispred škole i ostavljali cveće, palili sveće. Zato što mislim da svako normalan u Srbiji zna koliko je svima nama u Srbiji teško. Da sam otišla, vi biste rekli da sam politizovala, i da želim to da iskoristim za političku promociju", izjavila je Brnabić.

