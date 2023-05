Opozicioni poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta rekao je juče na konferenciji za medije, koju je opozicija održala ispred Vlade Srbije, da će most Gazela u petak biti blokiran na dva sata.

„Pozvali smo sve građane da dođu sutra u 18 sati ispred Skupštine. Nakon okupljanja ćemo se uputiti ka Gazeli. Plan je da na dva sata blokiramo Gazelu kao prvi znak upozorenja sve do ispunjenja ovih zahteva. Pozivamo sve građane da sutra izađu na ulice i trgove svojih gradova i da zaustave i blokiraju saobraćaj. Srbija mora da stane sve dok se ovi zahtevi, koje smo postavili, ne ispune“, rekao Jovanović, dodajući da je sutrašnji protest upozorenje i da će blokade, ukoliko se ne ispune zahtevi, biti vremenske duže" rekao je on.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je, govoreći o najavljenom protestu za danas, istakao da je na snazi korišćenje velike tragedije koja je, poted toga što je pogodila porodice tragično nastradalih, pogodila sve nas u Srbiji.

Srbija do sada nije imala ovako veliki izazov, rekao je Dačić.

- To je trauma koja je ostavila posledice po čitavo društvo, i nije tema kojom možete da se bavite ad hok. Ja se ne usuđujem da komentarišem teme o kojima nisam stručan. Na primer, psihologija svega. Psiholozi znaju kakav pristup treba da se ima prema devojantnim slučajevima. Pitanje je i bezbednosne procene, kako dalje, da li da se ide u tu školu. Ima predloga da se zatvori učionica, napravi muzej... Mislim da to nije tema o kojoj političari treba da se izjašnjavaju. Postoji struka - dodao je.

Dačić kaže, ukoliko neko traži izbore, treba da očekuje da će da pobedi, međutim, kako dodaje, oni ni ne misle da će da ih dobiju, već samo žele nešto da kažu.

- Do sada ovakve opozicione zloupotrebe nije bilo. Sve je moglo da se iskoristi za stvaranje opšte klime, pola miliona bi došlo na skup protiv nasilja... Ovako, ljudi koji žele da se bore protiv nasilja, sada razmišljaju da li je to politički skup. Da ne koristim i ne pričam kakav se rečnik koristi. Patnja roditelja, i ta tema uopšte ovde nije dominantna. Tu je mržnja, psovke i pretnje. Danas će Beograd biti jedino mesto u Evropi gde će biti zatvorena međunarodna saobraćajnica - naveo je Dačić.

Dačić se dotakao i mera, koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uveo, ističući da je siguran da će svaka od njih biti blagorodna.

AFERA 'VUK JEREMIĆ I KINESKE KOMPANIJE'

- To je postala tema koja nije od sporednog značaja. U Americi se trenutno vrši pozicioniranje pred predsedničke izbore, i ovih tema će biti sve više. Sa jedne strane imamo Trampa, gde je on optužen za uznemiravanje, seksualno. To je presedan, ne mogu da se setim da je neki predsednik osuđen za bilo šta. Sa druge strane, godinama unazad, ima više godina... Nije to sada aktuelno od sad. Govori se umešanost Bajdenovog sina u te mahinacije, spominjala se i Ukrajina... Ovde se sada priča o Kini, a ona je za njih neprijatelj broj jedan. Plus, sin predsednika koji je umešan u finansijske aranžmane - rekao je Dačić.

Oni istražuju umešanost drugih faktora, a u tim mrežama, vidimo i pominjanje Vuka Jeremića i njegovih kampanja, dodao je ministar.

- Kada se podvuče crta, to je tema kojim ćemo se tek baviti, jer je sve ovo zagrevanje. To je visok nivo zagrevanja, jer ako CIA govori o tome, to nisu političke kalkulacije, već ozbiljne policijske optužbe - naveo je Dačić.

