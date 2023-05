STEFANOVIĆ: Srbija je pokazala da ima dovoljno snage da izvuče pouke iz tragičnog događaja i da uradi sve da se oni više nikada ne ponove

Nebojša Stefanović, član Predsedništva SNS-a, rekao je da je Srbija doživela nezapamćenu tragediju, a da su mladi životi nestali u napadu dvojice ubica.

- Ali naša zemlja ima snage i da preživi ovu tragediju, večno pamteći žrtve koje je odnela ubilačka ruka. Nažalost, mnoga društva u svetu već su doživela ono što je doživela i Srbija u dva tragična majska dana. Ali nisu svi pronašli način da prebrode krizu koju je donela tragedija nad nevinim ljudima. Možda nisu imali dovoljno snage, ili volje da se na pravi način uhvate u koštac sa problemom i tako su dopustili da im se strašni događaji ponove. Srbija to sebi ne može i neće da dozvoli - rekao je Stefanović i dodao:

- Način na koji je država Srbija odgovorila na masovno ubistvo u školi “Vladislav Ribnikar” uzet je u celom svetu kao primer odlučne i efikasne reakcije, kakva nije postojala u mnogo većim i razvijenijim državama. Predlozi mera koje je odmah posle tragedije izneo predsednik Aleksandar Vučić, a Vlada već sutradan usvojila, primer su udžbenika za mnoge države koje se suočavaju, ili će se, ne daj Bože, nekada možda suočiti sa sličnom tragedijom.

Prema njegovim rečima, nijednu žrtvu nijednog masovnog ubistva u svetu niko ne može da vrati, pa ni našu postradalu decu.

- Ipak, društva se razlikuju po tome kako će izaći iz takvih tragedija, sa što manje štete po svoje buduće generacije. Srbija je pokazala da ima dovoljno snage da izvuče pouke iz tragičnog događaja i da uradi sve da se oni više nikada ne ponove. Nikoga ne treba da čudi sposobnost i snaga Srbije da prebrodi najteže trenutke i da iz njih izađe još jača i otpornija. U proteklih desetak godina Srbija je bila izložena mnogim takvim krizama, nijednu od njih nije izazvala ni skrivila, ali snosila je sve njihove posledice. I svaku od njih uspela je da reši brzo, efikasno i da iz njih izađe još jača nego što je bila - rekao je Stefanović i dodao:

- Nezapamćene poplave u zapadnoj Srbiji 2014. godine odnele su na desetine života, ugrozile skoro trećinu državne teritorije i nanele štetu koja se meri milijardama evra. U najvećoj migraciji stanovništva u savremenom dobu, tokom 2015. i 2016, kroz Srbiju je prošlo milion migranata iz Azije i Bliskog istoka. Nije nas zaobišla ni epidemija virusa Korona, koja je zaključala ceo svet i odnela ogroman broj žrtava. Posledice poplava uspeli smo da saniramo u rekordnom roku, da obnovimo gradove i saobraćajnice, da saniramo štetu u energetskom sistemu, da vratimo život u normalu. Migranti su prošli kroz Srbiju bez velikih problema, dobili su hranu, odeću, zdravstvenu zaštitu, internet, dobili su lepu ljudsku reč od naših građana. Nisu doživeli neprijatnosti, za razliku od mnogih drugih evropskih država kroz koje su prošli. Tokom pandemije Srbija je bila evropski i svetski lider u zaštiti stanovništva, a naročito u primeni vakcinacije. A posle zdravstvene krize, pametnim i efikasnim ekonomskim merama zaštitila je standard stanovništva i privredu, izgradila kliničke centre i bolnice, dok se sa tim još i dan danas bore i neke visoko razvijene ekonomije. Bar jedna od ovih kriza, a bilo ih je još, slomila bi i neuporedivo veću i razvijeniju državu nego što je Srbija. Međutim, Srbija je iz svake od njih izlazila ojačana, bolja i organizovanija.

On je istkao da je zajedničko za sve njih to što su rešavane uz lični nadzor, inicijativu i pod direktnim vođstvom predsednika Vučića.

- Ne postoji društveni i državni problem kojem u susret nije išao prvo on, svojom ogromnom energijom i ljubavlju prema svojoj zemlji, dajući lični primer ostalima kako treba da se vladaju u teškim trenucima. I sam sam mnogo puta bio u prilici da ga sledim u tim naporima da se problem što brže i efikasnije reši, a to radim i danas. Nemam nikakvu sumnju da i u danima najveće tragedije koja je zadesila naše generacije, imamo u predsedniku Vučiću oslonac da ćemo kao društvo i narod izaći jači, zreliji i mudriji. Jednostavno, to uverenje nam daje iskustvo u kojem je ovaj čovek predvodio zemlju dok je rešavala najveće i do tada nikad viđene krize - rekao je Stefanović.

Prema njegovim rečima, pdržati predsednika Vučića danas, nije političko pitanje.

- Tragedija koja nas je zadesila nije se izrodila iz sfere politike, niti rešenja za nju mogu biti politička. Podrška predsedniku Vučiću je danas stvar ispravne odluke svakog od nas da ponovo damo poverenje jednom lideru, koji je nebrojeno puta pokazao da ume da rešava i najteže i nezamislive probleme - kazao je Stefanović i dodao:

- Politizacija tragedije, koju besramno sprovodi deo opozicije, ružno je lice našeg društva. Šta reći o ljudima koji su planirali politički protest na ulici za treći dan žalosti zbog poginulih đaka? Kakvu Srbiju nude oni koji nad 17 svežih humki traže smenjivanje predsednika i Vlade i ništa drugo? To su ljudi koji će dopustiti da nam se ponove i “Vladislav Ribnikar” i Mladenovac. Zato što njihova prva briga nije narod i nije Srbija, već samo vlast nad tim narodom i vlast nad Srbijom.

Stefanović je istakao da je zato nama danas više nego ikad potreban odgovor ubedljivo većinske Srbije, one koja je znala da se izbori i sa poplavama i da dočeka migrante i da kroz pandemiju prođe sačuvana.

- Potreban nam je jasan glas Srbije koja ne želi da joj se ponovi ubistvo dece u školi. Ta Srbija dobro zna da za predsednika ima čoveka koji je u stanju da pronađe i ostvari rešenja koja će je zaštititi od svakog pa i naizgled nerešivog problema. Sada to treba jasno i da kaže - kazao je Stefanović i dodao:

- Prilika za to je veliki, narodni skup u Beogradu, pred Narodnom skupštinom 26. maja. Tu će Srbija još jednom potvrditi da je jaka, i da je najjača onda kada je najteže. Imamo na šta da budemo ponosni, imamo snagu da se izborimo i sa najtežim iskušenjima i imamo predsednika Vučića čija energija i ljubav prema Srbiji treba još jednom da nam budu podstrek da ostanemo jedinstveni u odbrani naše najviše vrednosti. Srbije i njenih građana.