VUČIĆ: Ja neću iću u Rejkevik, nećemo glasati za njihovu deklaraciju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da neće ići u Rejkevik.

- Znate da smo podneli amandman u kome smo tražili, da između dve zapete piše "kada se govori o teritorijanom integritetu Ukrajine, moldavije i Gruzije" tražili smo "kao i svih drugih članica saveta evrope", da im olakšamo, da čak i ne pominjemo Republiku Srbiju direktno, samo to da dodamo. To je toliko principijalno i malo, to bi trebalo da pripada svima. A onda smo shvatili ustvari, posebno na insistiranje Nemačke, da teritorijalni integritet postoji za one čiji teritorijalni integritet poriznaju oni, a ne UN.

- Doneo sam odluku da Srbija bude tamo predstavljena na najnižem nivou. Dakle, ja neću iću u Rejkevik i Srbija neće glasati za njihovu deklaraciju već ćemo biti uzdržani.

