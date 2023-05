'MI NEĆEMO ZLOUPOTREBLJAVATI NIČIJU TRAGEDIJU' Vučić o predstojećem skupu stranaka na vlasti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima Srbije, nakon sastanka sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom.

- Ja sam se tih praznih priča naslušao i 2019. Taj skup je organizovan uoči važnih političkih odluka. Mi nećemo tada da zloupotrebljavamo ničiju tragediju. To je skup ujediniteljski, a ne skupovi podela. Mi nismo zakazivali skupove ni za 12. ni za 14., već mnogo unapred, kada nema nijednog skupa zakazanog. Nije reč o kontramitingu. Biće gužva ali nećemo da zaustavljamo saobraćaj niti ikoga da maltretiramo. Da to bude mesto gde ćemo da izričemo pozitivne stvari. Neki drugi su donosili odluku kako i kome da otkinu glavu. To pravi ozbiljnu razliku - rekao je Vučić.

