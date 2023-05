'OVO ĆE BITI DUGOROČNA AKCIJA I NEĆEMO STATI NA NJOJ' Vučić: Prikupljen 9.401 komad naoružanja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je u akciji prikupljanja legalnog i nelegalnog oružja, prikupljen 9.401 komad naoružanja, više od 400.000 komada municije i 884 eksplozivnih sredstava, od čega 711 bombi i zolja.

On je na konferenciji za novinare nakon sastanka sa specijalnim izaslanikom EU Miroslavom Lajčakom rekao da je to mnogo više oružja nego što je prikupljeno 2015, 2016, 2017. i 2020. godine.

- Verujemo da će ovo biti najuspešnija akcija, dugoročna i nećemo stati na njoj. Hvala na poverenju građanima - rekao je Vučić. On je istakao da je prilikom predaje oružja bilo i incidenata, u smislu zaostalih metaka u cevi, ali da nije bilo posledica.

- Zato je važno da kada vidite 10.000 cevi znate da je to korak napred ka bezbednosti dece. Ne ispaljuje pištolj metak, već čovek, ali ako nema pištolj, zlo u glavi ne može da naškodi. Ponosan sam na to što smo učinili, molim građane da nastave, niko neće imati posledice, a onda ćemo ići u skladu sa merama koje smo doneli - rekao je on.