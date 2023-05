'MI NEĆEMO ZLOUPOTREBLJAVATI NIČIJU TRAGEDIJU' Vučić o mitingu 26. maja - To je skup ujediniteljski, a ne podela

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da miting zakazan za 26. maj nije nikakav kontramiting, kako su pojedini mediji pisali, budući da za taj datum nije zakazan nijedan drugi miting.

- Skup je organizovan radi važnih odluka koje se ne tiču mržnje, nećemo nikoga psovati niti zloupotrebljavati tragediju, ne organizujemo spontano skupove već da kažemo šta je plan za budućnost. To je skuo ujediniteljski a ne podela. Nismo zakazivali skupove ni za 12. ili 14. kada su oni pominjaliu da ga hoće, već mnogo unapred kada nema nijednog drugog skupa, naravo da nije kontramiting. Pretpostavljamo da će biti gužva ali nećemo zaustavljati saobraćaj i to će pokazati razliku - rekao je Vučić.

On je istakao da je za njega važno da politika bude nešto što privlači ljude, a ne nešto što ih plaši.

- Posle ove velike tragedije, kada bi se mnogi sakrivali u mišju rupu mi smo donosili velike i važne odluke, a drugi kako kome da otkinu glavu. Vučić odlazi je glavni njihov zahtev. Nemam ništa protiv toga, ali kod ozbiljnih i odgovornih ljudi i to pravi ozbiljnu razliku i u pristupu i u pogledu na budućnost - rekao je on na konferenciji za novinare.

Na pitanje o napisima u medijima u regionu, on je kazao da je iznenađen svojom velikom popularnošću u Zagrebu i Hrvatskoj i dodao da je to verovatno što on, kao vest, pravi "najveći broj klikova".

- Fotošopovi im služe da me naprave još grđim nego što jesam. Oni kažu nisu ljubomorni jer se u Hrvatskoj bolje živi. To jeste tačno, ali je ta razlika mnogo manja. Nije sporno da je u Hrvatskoj veći nivo standarda, ali sam ponosan što se to smanjuje i ljudi u Srbiji to odlično razumeju - rekao je Vučić.

