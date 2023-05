Aleksandar Antić: Nećemo dozvoliti da Srbija stane

Direktor "Koridora Srbije" i nekadašnji ministar u Vladi Srbije Aleksandar Antić komentarisao je proteste opozicije koji su sinoć održani u Beogradu.

Antić je rekao da ovakva politička zloupotreba nacionalne tragedije nije do sada viđena.

- Umesto da su sa roditeljima i celom Srbijom pokazali poštovanje prema nevinoj ubijenoj deci, vođe dela opozicije su se jučerašnjim protestom i blokadom mosta Gazela okrenuli novom nasilju. Nasilju prema ogromnoj većini Srbije koja ne misli kao oni. Ovakvu političku zloupotrebu nacionalne tragedije nismo do sada videli - rekao je on i dodao:

Pošto na izborima mogu tek jedva da pređu cenzus, pomislili su da dane velike tragedije treba da iskoriste da traže ono što jedino imaju kao politiku – ostavke predsednika i vlade. Nema tu nikakvog saosećanja sa žrtvama i sa njihovim porodicama, nema ni brige za decu i njihovu bezbednost, ima samo i jedino beskrupulozne borbe za vlast u kojoj gaze po uspomenama na nevine žrtve.

Antić naglašava da niko u Srbiji ne želi da Srbija stane.

- To što traže da „Srbija stane“ ne želi niko u Srbiji. Ali to je njihov jedini plan, da stane privreda, da stane saobraćaj i da sve bude onako kao kada su oni bili na vlasti. To se neće dogoditi - izjavio je i nastavio:

- Srbija ima pravo, a ima i obavezu da kaže da ne želi da stane, ni da učestvuje u promociji nasilja, onda kada je nasilje odnelo mlade živote. Svako kome je stalo do Srbije koja brine o sebi i o svojoj deci ima dužnost da to glasno i kaže i da dođe na veliki narodni skup 26. maja. To će biti naš snažni odgovor svima koji žele da zaustave Srbiju, da na silu i pretnjama odgovorimo dostojanstvom i mirom. Podrška takvoj Srbiji je podrška našoj budućnosti u kojoj će deca biti bezbedna, a Srbija složna i razvijena.