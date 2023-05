LIDERI OPOZICIJE SU ZLOUPOTREBILI KOLEKTIVNU BOL! Milovanović za Pink: Svesnu su na društvene mreže postavili FOTOŠOPIRANE FOTOGRAFIJE sa protesta

Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović navodi da su protesti koji su održani u Beogradu za cilj imaju samo smenu predsednik Srbije.

Milovanović napravio razliku između organizatora protesta i ljudi koji su izašli na ulicu.

- Za lešinare i hijene smatram lidere opozicije koji su jednu kolektivnu bol koja se desila pokušali da kanališu kao svoje pogonsko političko gorivo za ostvarivanje političkih ciljeva mimo demokratskih izbora ili bilo kojih demokratskih načela - naveo je Milovanović gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić.

Kako je dodao, oni su zloupotrebili tu kolektivnu patnju koju smo doživeli zbog dve velike tragedije.

- Kad kažem lešinari mislim na njih, a ne na ljude koji su šetali. Bilo je ljudi koji nemaju nikakve veze sa tim strankama - istakao je Milovanović i naglasio da "montaža" fotogafija u fotošopu pokazuje da lideri opozicije jesu "hijene".

- Svesno su montirali i delili fotografije na društevnim mrežama. Dragan Đilas je poslednji čovek kome može da se omakne fotošopirana slika. Oni su to svesno uradili. To je poniženje i tih ljudi koji su bili, to pokazuje da ih ne cene i da nisu bili dovoljni - dodao je Milovanović.

Dragoslav Bokan direktor Insitituta za nacionalnu strategiju kaže da je od početka greška slogan pod kojim je održan skup "Protiv nasilja".

- Oni i odbranu Srbije tretiraju kao nasilje, i borbu protiv NATO, oni naše ratne heroje tretiraju kao nasilnike...Tu je njihov greh. Pričom o borbi protiv nasilja oni ljude pokušavaju da povedu protiv otadžbine, protiv Srbije - istakao je Bokan.

