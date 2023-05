Nada Đurić na čelu PUPS-a u Sopotu

Izborna skupština Opštinskog odbora Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera - Solidarnost i pravda u Sopotu održana je u prisustvu delegata svih mesnih odbora, a za predsednika Opštinskog odbora izabrana je Nada Đurić, istaknuta aktivistkinja Ženske mreže i dobro poznata humanitarna radnica.

Izbornoj skupštini prisustvovao je i potpredsednik PUPS - Solidarnost i pravda i predsednik Poslaničke grupe Stefan Krkobabić.

„Opštinski odbor Sopota je u pravim i sigurnim rukama. Kažem to, jer sa časnim izuzecima većinu čine žene. To je dobro za PUPS, ali još bolje za građane Sopota, one znaju šta nam valja raditi, a da to bude na opštu korist“, naglasio je Stefan Krkobabić.

Novoizabrana predsednica Nada Đurić istakla je:

„Ovde u Sopotu, bez sumnje PUPS uživa veliki ugled. I zato penzioneri, poljoprivrednici i proleteri očekuju od nas da ih dostojno prezentujemo u lokalnoj samoupravi, a to možemo samo ako imamo dobar izborni rezultat. Ovako kako smo krenuli rezultat sigurno neće izostati. Ovo je i početak pripreme za izbore. Naša uzdanica su mesni odbori i to: Rogača, Drlupa, Sibnica, Nemenkuće, Slatina i Babe. Briga za ljude u selima, a pogotovu za žene koje su u podmaklim godinama za nas je na prvom mestu. Snažno podržavamo uvođenje tzv. socijalnih - garanotvanih penzija, jer su je naše žene i više nego zaslužile“.

Na skupu je istaknuto da se, odlukom države da od januara 2023. godine penzije prate plate, ostvaruje osnovni vrednosni stav Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda – poznat kao Tri P, kome je punu podršku dao predsednik Republike Aleksandar Vučić, a čime se omogućava da penzije učitelja, lekara ili vojnika rastu onoliko koliko rastu primanja njihovih aktivnih kolega.

Prioritet PUPS – Solidarnost i pravda ostaje i oživljavanje zadrugarstva u selima dodelom bespovratnih sredstava zadrugama, uvođenje Garantnog fonda za strateške poljoprivredne proizvode, koji bi doneo nužnu sigurnost poljoprivrednicima, ali i zalaganje za reformu PIO fonda u delu obračuna i uplata doprinosa za poljoprivrednike.

Nastavlja se i zalaganje za mlade poljoprivrednike inicijativom o dodeli, bez naknade, do 50 hektara državne zemlje koja nije već data u zakup, mladim ljudima koji žele da je privedu nameni i obrađuju.

PUPS - Solidarnost i pravda snažno zalaže za predlog Milana Krkobabića o uvođenju tzv. socijalnih - garantovanih penzija u iznosu ne manjem od 100 evra. Ovaj poseban vid socijalnog davanja bio bi namenjen osobama preko 65 godina starosti koje nisu ostvarile pravo na penziju, nisu korisnici socijalne pomoći, nemaju imovinu niti bilo koji drugi vid prihoda. Među njima je najveći broj žena sa sela i ovakav vid davanja bila bi potvrda da im se društvo odužuje za sve što su mu tokom svog životnog veka dale, radeći u domaćinstvu i poljoprivredi.

Zalaganje za zaposlene nastavlja se pozivanjem stranih kompanija na internu i eksternu korporativnu odgovornost, kako bi naši radnici imali jednaka prava kao i radnici u zemljama iz kojih te kompanije dolaze, pre svega kroz korporativne ugovore, ali i participiranje u dobiti preduzeća.

Za potpredsednike opštinskog odbora PUPS - Solidarnost i pravda u Sopotu danas su izabrani Tanja Plamenić, Snežana Davidović i Marina Nikolić. Na istoj sednici izabrani su članovi stalnog sastava Opštinski odbor, Nadzorni odbor i Disciplinska komisija.

Izbornoj skupštini prisustvovali su predsednica Gradske organizacije penzionera Beograd i potpredsednik partije PUPS – Solidarnost i pravda Ružica Belanović i koordinator Ženske mreže PUPS i član Izvršnog odbora Mira Jovanović.