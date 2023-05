ŠTA ĆE BITI SA PRIKUPLJENIM ORUŽJEM Vučić: Deo toga ćemo poslati u "Zastavu" da se pravi novo oružje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se ljudima koji su predali oružje na posvećenosti i odgovornosti.

- Ovo kad pogledate vidite koliko smo sada bezbedniji, sigurniji, a pri svemu tome, dobar deo toga ćemo da iskoristimo i poslati u "Zastavu" da se pravi novo oružje, a minsko-eksplozivna sredstva idu u Tehničko-remontni centar Kragujevac, kazao je predsednik Srnbije Aleksandar Vučić.

Kako je rekao, najviše je prikupljeno u Beogradu, ali proporcionalno broju stanovnika najviše je prikupljeno u Novom Sadu, Šapcu i Sremskoj Mitrovici.

- To ne bacate, mi to dajemo "Zastavi" da bi napravili novo oružje. Time se naoružava naša policija i vojska. Niste uništili to oružje, nego ste doprineli našoj odbrani zemlje. To su mere koje smo morali da preduzmemo i smatramo da je važno za odbranu naše zemlje - poručio je Vučić.

Predate i zolje, snajperske puške, mitraljezi

- Od više od 2.000 komada municije, 1.750 je ručnih granata i bombi i zolji, a to su ručni bacači koji služe za uništavanje tenkova. Imali smo i snajperske puške i mitraljeze - rekao je Vučić.

On je zamolio građane da predaju nelegalno oružje do 8. juna i istakao da će od tada važiti nova pravila i nove drakonske kazne.

Prikaz prikupljenog oružja održava se u mestu Duvanište, nedaleko od Smedereva.

