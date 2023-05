Miloš Vučević, ministar odbrane, izjavio je za Televiziju Pink, govoreći o protestima dela opozicije da su oni čisto politički, zloupotreba tragedije nacionalne nesreće i porodica. Ministar ističe da medju onima koji su protestovali sigurnoima onih grđan koji su sigirno zabrinuti za bezbednost i da nisu prisatlice tih opozicionih stranaka.

Ali kako je pojasnio Vučević, te stranke koji imaju neograničeni prostor na tajkunskim medjima i da im to izgleda malo traže da im se ugasi sva konkurencija, među kojima je i ova televizija.

Lični interesi da se na nečijoj nesreći dobiju politički poeni

– Pokušavaju da instrumentalizuju ovu veliku tragediju koja nas je zadesila. I umesto da to što nas je nažalost zasedilo i što je pre svega pogodilo porodice nastradalih ujedini kao narod i kao državu. I tako ujedinjeni i saborni prevaziđemo životne teške životne izazove, postoje ove sitne šićardžije, intereždžije koje gledaju da svuda gde mogu politički poentiraju – započeo je praktičnu analizu sve što se proteklih dana dogodilo.

On naglašava da postoje samo lični interesi i da na nečijoj nesreći dobijemo neki politički poen i da zadamo politički udarac.

Na stramotu cele naše države, jedini cilj Vučićeva glava

– To je nažalost na sramotu cele naše države. Po prvi put imamo sliku i priliku da neko ovakve tragedije koristi političke mitingde. To nikada nije bilo. Imali smo nažalost i ranije tragične događaje, razna stradanja, ali niko nije pozvao narod da izađe na ulicu sa vrlo jasnim političkim zahtevima da se smeni predsednik Vučić, da vlada ide u zatvor, pa sve do onih „suptilnih“ da svi budu poubijani i obešeni. Jer to je valjda vrhunac demokratije i pre svega pravi način kako se borite protiv nasila – kaže ministar.

Narativ da se na vlast dođe nasiljem, a pod okriljem borbe protiv nasilja

Dalje pojašnjava da upravo oni koji proklamuju da se bore protiv nasilja upravo koriste nasilje, njihov narativ je da na vlast dođu nasiljem .

– To je nešto što mora da nas zabrine. To sve ostavlja gorak ukus jer ne dozvoljavamo porodicama staradalih na miru ožale svoje najmilije. Da se malo kao država primirimo. Ključni zahtev im je smena Vučića, bukvalno njegova glava uz dodadak procesuiranje, hapšenje. Oni neće izbore, hoće da dobiju tehničku vladu kako to definišu. Da pojednostavim, oni bi preko ulice da drže vladu preko godinu dana kada bi oni sve pohapsili, zabranili, oduzeli licence televizijama, uništili konkurenciju . Bore se protiv nasilja time što provodi nasilje i onda u takvom demokratskom ambijentu se idu na izbore – jasan je Vučević.

SNS ne beži od razgovora

Ministar odbrane je decidan da je poruka državnog vrha jasna da se o izborima uvek može da se priča, da treba da se organizuje skupštinska rasprava.

– Nema ni petog ni šestog oktobra. I nema nasilnog preuzimanja vlasti bez izbora. Ne može tako da se vlada državom. Sve mogu da rade, da viču, da pište, da blokiraju. Eto, to je na njihov obraz.Smtram da sigurno blokade mosta veliku većinu uznemirava, ali i to je deo demokratskog folklora. Ali nema preuzimanja vlasti bez izbora. SNS ne beži od razgovora da se ranije ide na birališta. Sve treba pogasiti, samo oni da se vide, jer zaboga kada su oni vladali bilo nam je toliko dobro da smo se oporavljali i dan danas se oporavljamo od tog zlatnog perioda – objašnjava Vučević i dodaje da svako u kući ima jednu čarobnu stvar, a to je daljinski upravljač.

U doba društvenih mreža, besmisleno je govoriti o organičenjima

– Potpuno je besmisleno da ne mogu da podršku naroda zbog dve televizije koje im progrmaski ne odgovaraju i svi drugi mediji. Ali u doba društvenih mreža je potpuno besmisleno o bilo kakvim organičenjima. Sve je dostupno i više nego što je potrebno.

I ta prič,a ističe Vučević, da im smetaju dve televizije u etru, potpuno je besmislena u eri društvenih mreža.

– Protesti su politički. Kako se saosećate time što se blokira Gazela. Tema kako da se borimo protiv nasilja, kako da smanjimo broj naoružanja, da razgovarmo sa mladima, da budemo bolji roditelji, kako da nam bude bilji obrazovani sistem, e to nije tema za njih. To nismo čuli, ali jesmo da hoće Vučićevu glavu. Ukidanje rijalitija, traže oni koji su rodonačelnici istih. To nema nigde. Kad mi ne odgovara sadržaj, promenim kanal. Ne bi nikad ukinuo nijednu televiziju, i te njihove sa čijim se sadržajem se ne slažem. Dobro je kada ljudi imaju priliku da vide i te televizije – kaže .

Tragično je da ne damo da se ožale žrtve

Vučević ističe da mu je kao roditelju tragično to što da ne daju da se u miru ožale stradali, a pri tome i drugima imputirate da nemaju osećanja.

– Vi koji pravite karnevalsku atmosferu na ulicama i uznemiravate druge građane. Vi koji blokirate saobraćajnice, vi koji pozivate na nasilje, vi pričate daćete čuvati našu decu. Izvinite, ali ne znam ko može da vam poveruje. Vi koji prizivate neki 5. ili 6. oktobar, obračun, valjda ćete kroz obračun da likvidirate ljude! Možete vi da se okupljate, da imate svoje političke parole, sve je to ok, ali nema nasilja, niti revolucija. Hoćete na birališta – može i neka građani kažu. Ali, to da ćete dobiti neku vladu bez izbora, a nas sve da pohapsite, pa naša deca će se boriti i njihova deca će se boriti protiv takve politike. Oni strašno greše jer misle da bismo se mi raspali kada bi oni došli na vlast – pa mi smo bili više u opoziciji nego na vlasti. Srž SNS nikada neće otići i izdržaće sve pritiske i opet će se vratiti na vlast, jer ljudi podržavaju narodne stranke.

Kurti koristi ovu našu nesreću i sprema se da preuzme 4 opštine

Situaciju na KiM ministar je ocenio kao užasno napetu.

– Nažalost, ovu našu nesreću mnogi koriste da pojačaju pritisak na nas ili dođu do svog cilja – da Kosovo bude nezavisna država. Kurti nastavlja da sprema akcije da preuzme i fizički ove četiri opštine na severu Kosova i Metohije i mnogo se ne potresa zbog naših tragičnih događaja jer to vidi kao mometum koji njemu daje određenu prednost, jer se mi ovde opet razjedinjujemo. Čekaju nas vrlo teški dani oko Kosova i Metohija i to nije alibi priča da neko nema pravo da priča o događajima na Vračaru s početka maja ili u Mladenovcu i Smederevu. Samo da znate da neće zbog tog stati priča oko KiM. Kurti ima plan za 28. maj da fizički preuzme te opštine, da poskine sva srpska obeležja i uđe u konfrontaciju sa apsolutnom većinom stanovništva. A mi ćemo da pričamo ko će koga da obesi na Terazijama! Mnogi od njih koji su organizovali ove proteste zloupotrebljavaju nesreći i briga ih za KiM, to je za njih kao pitanje Madagaskara. To mogu da pomenu ako misle da i tu mogu da dobiju neku korist. Oni su eksperti za sve – oni se razumeju u Bezbednost, saobraćaj, Kosovo, urbanističke planove, ekologiju, rude i minerale. Oni sve znaju samo na tabeli imaju nula bodova za sve što su radili.

Zoranu Mihajlović čeka težak posao ako namerava da pravi stranku

Kada je reč o daljem političkom angažovanju Zorane Mihajlović koja je napustila SNS, ministar ocenjuje da je moguće da će i ona učestvovati na izborima.

– Mislim da će se pojaviti na izborima ako uspe da se organizuje. Ona je dugo bila u SNS, ali se nikad nije bavila organizacijom stranke i ako hoće da pravi stranku čeka je težak rad. Lako je biti ministar i pojaviti se na nekom skupu kad neko drugi to organizuje.

Videće se 26. maja koliko stvarno građani koga podržavaju

Kada je reč o procenama da je na protstu u petak bilo 50.000 ljudi, Vučević se pita zašto se onda snimci montiraju?

– Ako su zadovoljni sa brojem ljudi, zašto imaju potrebu da fotošopiraju, da dupliraju taj broj? Lako se to sve izmeri i vidi – ima raznih metodologija. Ali, hajde da im ne kvarimo taj utisak kad su već zadovoljni. Ali videće se stvaran broj ljudi 26. maja, pa čovek može da uporedi i čuje poruke sa tog skupa. A to su sigurno poruke jedinstva i stabilizuje naše države, poruka da su ovo izazovna vremena koja zahtevaju hrabre i odlučne ljude, ali i minimum tog državnog, nacionalnog konsenzusa da bi išli dalje. Poruka će biti kako ćemo suzbiti dalje nasilje i obezbediti veću bezbednost za našu devu, ali poruka će biti i u kontekstu Kosova i Metohije, pitanja ekonomije.

Nema nasilnog pruzimanja vlasti, samo na izborima

Verujem da ćemo otvoriti priču i oko budućeg narodnog pokreta o kome će uključivati Kongres stranke 27. maja u Kragujevcu. Tu će se birati stranačke organi i izabrati neku novi ljudi u stranačkim organima. Čekaju nas bitna dva datuma uskoro. Ponavljam, nije to nikakvo takmičenje u broju ljudima, već u politici i porukama koje će se čuti. Nema nasilnog pruzimanja vlasti do izbora – samo na izborima ako tada dobijete podršku građana i onda vodite državu. I neka vam je onda bog u pomoći. Bitno je da svi budemo uključeni u stablizaciju stanja u društvu, pre svega u školama, da završimo školske godine i da se mi malo kao roditelji presaberemo i da ne stražimo krivce van naših kuća, jer nam je stalno lakše da nam je neko drugi kriv.

Hoćemo li blokiranjem Gazele smanjiti broj onih koji su na Tik Toku podržali ubicu iz Ribnikara?

Ministar je ocenio da svako od nas treba da se zapita da li dovoljno vremena posvećujemo svojoj deci.

– I ja sam se zapitao da li dobro razumem poruke od svojih dečaka, da li im posvećujem dovoljno vremena. Sad je ministar prosvete kriv ili ministar policije! Pa, šta su oni krivi – policija je u najkraćem roku uhapsila, sve činjenice i dokaze prikupili. Po meni ni Ružić nije kriv, ali razumem njegovu objektivnu odgovornost jer se desila katastrofa u resoru za koji je on zadužen i s tog aspekta mi je jasna njegova ostavka kao moralni čin. Ali, kako može bilo ko od njih da bude kriv, a ne zna roditelj sa čim mu dete ide u školu i šta nosi. Ono što ja zameram ovima u sistemu prosvete je to što su gledali da nas dekodiraju od našeg nacionalnog bića, da nas isčupaju iz korena, da ne smemo da gajimo tradicionalne vrednosti, jer onda nećemo biti moderni. Pustite vi nas da gajimo naše nacionalne vrednosti i da koristimo savremene tehnologije, i jedno i drugo. Evo i ideje da treba izbaciti veronauku – pa jel vam to najveći uspeh? Vi treba da naučite decu da imaju neku odgovornost, a ne prava. Da ustaju kada u učionicu ulazi nastavnik ili profesor, a ne da im izmiču stolicu, pa se to još šeruje i na mrežama i divimo im se. Mene je šokiralo kada sam vide na nekim društvenim mrežama da je ovo dete-ubica dobio 50.000 nekih sledbenika na mrežama u 24 časa posle ubistva. A sigurno nije odgovor na to da se blokira Gazela. Hoćemo smanjiti broj onih koji su na Tik Toku podržali ubicu iz Ribnikara, hoćemo nešto rešiti, poslati poruku deci da to ne rade? Neka razmisli svako o sebi šta radi, a ne da tražimo neku krivce u vasioni. Mi smo imali pogubnu politiku za vreme tih istih koji vode proteste i blokiraju Gazelu kada je izbačeno da su škole i vaspitne ustanove.

Moraju škole da bude vaspitno-obrazovne ustanove i da đaci i profesori imaju prava i obaveze

Ministar je naveo da zamera Ružiću to što je u radnim telima zadržao celu komponentu nevladinih organizacija.

– Oni zaboga su pametniji, pa znaju kakav treba da nam bude školski sistem. Kada kažem da smo nosili one plave mantile pa se nismo razlikovali, kažu da sam zaostao i da nova deca to ne mogu. Pa, kako ne mogu, evo u velikoj Britaniji nose lepe džemperiće sa amblemom škole. Možete i u savremenom kontekstu da izvršite pozitivnu identifikaciju. Ne kažem da je to rešenje svih problema, ali takvo banalizovanje svega, pa pustite nas da verujemo u nacionalne vrednosti i da koristimo savremene tehnologije.

Moraju škole da bude vaspitno-obrazovne ustanove i da đaci i profesori imaju prava i obaveze. Kao gradonačelnik Novog Sada sam 2018. sam kupio preko 10.000 testova na drogu. Gotovo niko od roditelja nije hteo da podrži to tajni testiranje.

Sram bilo Milana St. Protića koji je okrivio junake sa Košara za ovu tragediju!

– Kao ministar odbrane moram da reagujem na skandaloznu izjavu Milana St. Protića da su junaci sa Košara doprineli ovoj tragediji koja nam se desila. To su ljudi koji su branili našu državu u agresorskom ratu, pa sram da ga bude. Eto takvi i nam došli na vlast. Tu nam je poginulo 108 junaka, nismo ih sve ni našli, nisu ih porodice dobile i on kaže da su oni doprineli što neki manijak ubica to počini.

Autor: