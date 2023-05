NE MOŽEMO POBEDITI VUČIĆA NA IZBORIMA, ZATO ĆEMO IH JURITI PO ULICAMA! Jovo Bakić brutalno zapretio (VIDEO)

Na tajkunskoj televiziji Novoj S emitovan je čist fašizam uživo, kada je opozicionar i lažni demokrata Jovo Bakić, priznavši da na izborima opozicija ne može da pobedi Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku, brutalno zapretio da će da ih jure, prebijaju i podave!

– Na izborima ne mogu izgubiti. Odnosno, ako izgube, to neće priznati i onda će morati da se jure po ulicama. Moraju da se jure po ulicama. Pošto sam ja rekao i da će plivati po Savi i Dunavu, da, i to će se dogoditi. Jer kad jurite nekog, on skače u reku da ga ne sustignete i onda pita me Dragan Đilas: A šta Vi mislite pod tim? Mislim da će neko kraul, neko prsno, neko leđno, kako ko ume, plivaće. Isto tako, kako ko zna, bežaće. Šta vi očekujete od jednih besprizornika? Oni će u jednom trenutku biti nadjačani i kad budu nadjačani, moraće da beže. Neko će kraul, neko prsno, neko će da trči i to vam je to. A mi ćemo da ih jurimo – izneo je Bakić jezive pretnje.

Dakle, svesni su iz opozicije da Vučiću i SNS-u legitimnim putem, na izborima, ništa ne mogu, jer imaju podršku naroda za razliku od opozicije, pa su se „setili“ da mogu fizički da ih eliminišu! Toliko o opozicionoj „borbi protiv nasilja“.