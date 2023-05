JOVO BAKIĆ RAZROGAČENIH OČIJU POZIVA NA NASILJE: Pink i Hepi treba razoriti!

Sociolog Jovo Bakić, osim što se pridružio pretnjama koje je opozicija uputila predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, sada razrogačenih očiju otvoreno poziva na nasilje.

- Te kuće zla treba razoriti, njihove vlasnike treba zatvoriti. To su zlikovci, nema s njima kompromisa - rekao je Bakić, misleći na TV Hepi i Pink TV.

Ovim je Bakić otvoreno pozvao na nasilje, samo nekoliko dana nakon što je priželjkivao krv na ulicama Beograda!

- Ja bih zaista voleo da ih jurim po ulicama i mislim da će se to i desiti, makar ja ne bio tu, možda me smrt pretekne…Oni će biti jureni po ulicama. To je više nego izvesno. Kažem i danas to što sam rekao pre nekoliko godina... Uneredili su se od straha - rekao je Bakić ranije za N1.