Brnabić: Moj tvit je prezir prema korišćenju tragedije za politički ćar - prestanite da zamenjujete teze

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je protest dela opozicije bio potpuno i neskriveno politički i istakla da je njen tvit o protestu prezir prema korišćenju najveće tragedije za politički ćar.

Brnabić je na Tviteru, odgovarajući na objavu Milana Antonijevića u kojoj je naveo da je bolje da Brnabić obriše svoj tvit u kojem je putem fotografije aludirala na to što društvenim mrežama kruži fotomontaža sa skupa opozicije na kojoj je predstavljen veći broj demonstranata od stvarnog, postavila pitanje kakve veze je jučerašnji skup imao sa ubijenom decom. - Ko se bori protiv nasilja u Srbiji - Srđan Milivojević koji preti ubistvom porodici predsednika, Ćuta koji preti šamaranjem u Skupštini, Milovan Brkić koji kaže da klinci treba puškama da reše sudbinu Srbije, Jovo Bakić koji direktno poziva na nasilje na ulici, Đilas koji je rodonačelnik rijalitija u Srbiji i to u Pionirskom gradu, Mladen Obradović iz Obraza koji je krivično osuđen zbog izazivanja mržnje, Marinika, Dragana Rakić? Zaista?, napisala je Brnabić.

Ona je postavila i pitanje kako se oni bore protiv nasilja.

- Tako što 2 sata maltretiraju sve ostale ljude da ne mogu slobodno da se kreću? Tako što na Vladu lepe plakat "Doživotna robija"? Tako što menjaju vlast na ulici iako su članovi parlamenta, a vlast je spustila cenzus da bi mogli da uđu u isti taj parlament. To je demokratija? To je vladavina prava? To su građanske vrednosti?, napisala je Brnabić.

Ukazala je da je malo pijeteta bilo prema žrtvama i njihovim porodicama i na prvom protestu, ali da ga je svakako bilo, ali da je drugi protest bio potpuno i neskriveno politički.

Ко @AntonMilan се бори против насиља у 🇷🇸 - Срђан Миливојевић који прети убиством породици председника, Ћута који прети шамарањем у Скупштини, Милован Бркић који каже да клинци треба пушкама да реше судбину Србије, Јово Бакић који директно позива на насиље на улици... 1/9 https://t.co/Zm1LNvX4KM — Ana Brnabic (@anabrnabic) 13. мај 2023.

- Nažalost, ni jedan zahtev nije bio u vezi sa monstruoznim ubistvima, već su svi bili čisto politički motivisani. Ovaj drugi protest je već bio potpuno i neskriveno politički. Bilo je pića, bilo je pevanja, bilo je pretnji i političke ostrašćenosti. Kako je jučerašnji skup bio bilo kako drugačiji od bilo kod drugog skupa opozicije? Kakve veze je imao sa ubijenom decom?, navela je premijerka.

- Mi nismo skrenuli ni misli ni temu sa tragedije - to su, nažalost, uradili neki drugi - oni koji su tragediju iskoristili za najniže i najbesmislenije političarenje. To na najbolji način pokazuje i fotomontaža napravljena u cilju da se pokaže veći broj ljudi na skupu. Zašto? Je l' 10 ili 100 ljudi nije dovoljno da se ujedini u tuzi? 10.000 nije dovoljno pa mora da se manipuliše fotografijama? To je igranje ljudskim emocijama, korišćenje najveće tragedije za politički ćar. Moj tvit je prezir prema tome, manipulaciji ljudima u emotivno nesnosnim trenucima, naglasila je Brnabić.

- Konačno, prestanite da zamenjujete teze - dobri su oni što manipulišu fotografijama jer nisu zadovoljni (svakako impozantnim) brojem ljudi na protestu (čime i te ljude vređaju i njima manipulišu), a užasni oni koji tu manipulaciju na najočigledniji mogući način pokažu. U paralelnoj stvarnosti koju pravite, protiv nasilja su oni koji bi da jure po ulicama i tako smenjuju vlast, a bezdušni, bezubi, droce i sendvičari (kako nas sve nazivaju) su oni koji bi razgovor da vrate u institucije, a odluku o vlasti ostavili izborima. I to je manipulacija, istakla je Brnabić.