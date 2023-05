DISKUSIJA ĆE SE NASTAVITI - Oglasio se Lajčak posle današnje runde dijaloga Beograda i Prištine

"Razgovarali smo o daljem putu implementacije Sporazuma od 27. februara i imali smo za cilj da razjasnimo otvorena pitanja. Diskusija će se nastaviti", napisao je Lajčak na Tviteru.

Podsetimo, danas je održana nova runda dijaloga na tehničkom nivou, koja je trebalo da bude fokusirana na implementaciju Sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i Aneksa iz Ohrida, ali je direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio posle sastanka da je situacija teška kada je reč o dijalogu, kao i da je ponašanje glavnog pregovarača Prištine Besnika Bisljimija bilo skandalozno.

I hosted the Chief negotiators of Kosovo @BislimiBesnik and Serbia @PetkovicPetar for another round of Dialogue meetings in Brussels. We discussed the way forward on the implementation of the 27 February Agreement and aimed to clarify open questions. Discussions will continue. pic.twitter.com/QjtHgeeBDF