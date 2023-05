Političari i pristalice dela opozicije koji su pozvali na proteste napisali su na društvenim mrežama niz teških optužbi na račun SPC i patrijarha Porfirija. U nimalo primerenim komentarima, za jedno normalno i pristojno društvo, bivši pripadnici Demokratske stranke koji su sada glavni lideri protesta dela opozicije, nazvali su sveštenstvo SPC perverznjacima, silovateljima i lopovima.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da je cela priča o političko-korektnom jeziku ubačena u pojedine propagande.

- Zašto je to toliko preuveličano? Zumirano je jer je osetljiv politički trenutak. Oni žele da ućutkaju crkvu, i da je sklone kao aktera. Kako će izgledati jezik, to je nešto što odražava vrednosti društva. Nema ženskih zanimanja... Ako želite da izjednačite, da modelirate, vi silujete jezik - dodao je Stanković.

Naš jezik je u osnovi dinamičan, oslanja se na tradiciju, i vi, pre ili kacnije napravite neki spor u političkom smislu, dodao je Stanković.

Markentiški stručnjak Nebojša Krstić istakao je da su dva problema kada je u pitanju slučaj patrijarha. Maltretiranje jezika je, kaže, tema o kojoj svi imaju mišljenje, pa i sam patrijarh.

- Monah mora da bude oslobođen besa i ljutnje. On je ženu kvalifokovao na neprimeren način, i mislim da on treba da se izvini zbog takvih reči. Ne zbog rodno senzitivne teme, već zbog načina na koji je govorio o ženama - rekao je Krstić.

Urednik 'Srpskog portala" Dejan Vukelić kaže da je patrijarh mogao da nađe bolji rečnik kako bi se obratio.

- Imam svoje mišljenje. On je to iskoristio zato što su to izrazi koje oni koriste. To nije upućeno svim ženama, nego jednoj ženi. Mogao je da iskoristi drugačiji vokabular, naravno. Crkva ima stav o svim pitanjima i pravo na stav. Njega treba poštovati, jer crkva kroz našu istoriju nije bila samo verska organizacija - dodao je on.

Crkva je biće ovog naroda, i ona je jedna od najvažnijih institucija, kaže Vukelić.

- Ona o ovom pitanju ima stav koji je suprotan stavu države. Opozicija je napala, a ne država - naveo je Vukelić.

Kako je dodao, pored crkve, napadnuta je i država i vojska.

Autor: