Vest da su pregovori poljoprivrednika sa premijerkom Anom Brnabić propali i da su organizatori najavili proteste, samo je još jedan pokušaj destabilizacije zemlje, iza kojih stoje lažni popljoprivrednici i političke interešdžije!

Kako saznajemo jedan od organizora protesta Mileta Slankamenac nije nikakav popljoprivrednik jer i ne obrađuje zemlju, već politički aktivista koja je u stalnoj komunikaciji sa predstavnicima opozicije.

Kako su za naš portal ispričali sagovornici iz mesta Gospodjinci kod Žablja odakle je i Slankamenac nije nikakav poloprivrednik, on i ne obrađuje zemlju.

– On je politički aktivista, manipulator koji je je u stalnoj komunikaciji ne sa lokalnim predstavnicima opozicije već sa onima iz Beograda, pre svega sa poslanikom DS Srđanom Milivojevićem. On je zaposlen o novosadskom preduzeću ZIG. To nije tajna. Mi to znamo i ovo je samo još jedan pokušaj da nas poštene popljoprivrednije koji teškom mukom zarađujemo izmanipulišu podmećući nam ljude kao što je Slankamenac – ispričali su nam poloprovrednici

Slankamencu koji je jedan od osnivača “Inicijative za opstanak popljoprivrednika Srbije” kako ističu naši sagovornici, nije cilj da radi na poboljšanju svog položaja, već instruisani opoziconim političkim predstavnicima koja je danima koristi tragične događaje i sprovode nasilje, u sve uvuku i nas popljoprivrednike.

Podsetimo, predstavnici Vlade su više puta imali sastanke sa poljoprivrednicima kako bi se postigao dogovor.

