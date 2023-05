BLOKADA SAOBRAĆAJNICA SE U NAJRZAVIJENIJIM ZEMLJAMA BRUTALNO SANKCIONIŠE: Profesor Kajtez o evropskoj praksi

Blokada saobraćajnica i auto-puteva u Evropi se brutalno sankcioniše i policija prema demonstantima nema trunku samilosti i razumevanja, ukazuje stručnjak za bezbednost, prof. Ilija Kajtez, govoreći o protestima dela opozicije koji su minulog petka blokirali most Gazela i međunarodni auto-put pod parolom "Srbija bez nasilja".

Kajtez ističe da se u evropskim zemljama takvo postupanje ne toleriše.

- Pogotovo kada su u pitanju međunarodni putevi, kao što je auto-put i Gazela, ili pak železničke pruge koje su od međunarodnog značaja. To se apsolutno ne dozvoljava, čak je na nekim protestima policija izuzetno brutalna. Primera radi, na protestima klimatskih aktivista u Nemačkoj policija je bukvalno fizički odvodila demonstrante sa puteva - ukazuje Kajtez za Kurir.

Dodaje da brutalne scene prema demonstrantima gledamo i na protestima u Francuskoj, gde policija nema milosti za nezakonito postupanje demonstranata.

- No, naša vlast je pravilno procenila da deo opozicije želi da po svaku cenu prosto izazove sukobe, kako bi to predstavili kao da njih neko maltretira. Dobro je da je nadležnima sve to jasno i da nisu reagovali na provakacije, počev od blokade saobraćajnica pa do pretnji, i nisu ih dirali - kazao je Kajtez.

I pored primene sile protiv demonstranata u Nemačkoj, ne da se policija nije povukla, već su iz nadležnog resora čak poručili da razmatraju i povećanje kazni za one koji bi da blokiraju saobraćaj.

