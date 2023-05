Sastanak Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS), počeo je danas u 17:00 u sedištu SNS-a na Novom Beogradu, a sednici operativno-političkog stranačkog tela prisustvovao je i predsednik stranke Aleksandar Vučić koji se nakon sastanka obratio medijima.

Vučić se obratio nakon sednice i rekao da je održano više sednica SNS i dodao da je stranka obavila svoj posao i da se na sednici Predsedništva razgovaralo o aktuelnoj političkoj situaciji i o skupu 26. maja, kao i o skupštini SNS 27. maja u Kragujevcu.

- Sa ponosom želim da kažem da smo do večeras prikupili 20.000 komada različitog naoružanja... To je svakako najveći uspeh koji je Republika Srbija mogla da napravi posle tragedija koje su nas zadesile - rekao je Vučić i dodao da je ponosan na odgovornost naroda.

Vučić je rekao da se tempo čak i ubrzava i da je reč o ozbiljnoj količini prikupljenog oružja.

- Razgovarali smo o težini političke situacije s kojom je zemlja suočena. Razgovarali smo o pritiscima koji se tiču KiM, i jasno i nedvosmisleno na osnovu izveštaja koji je podneo Petar Petković, postoji defakto plan kojim pokušavaju da Srbiji i Srbima kažu da su neki ispunili svoje obaveze tako što su saslušali sve o nacrtu formiranja ZSO - kazao je Vučić.

Vučić je rekao da ljudi koji se nalaze u najodgovornijoj partiji u zemlji moraju više da razgovaraju sa narodom, da ne žive u kancelariji od 8 do 16, već da idu da razgovaraju sa ljudima i da pokušavaju da reše njihove probleme.

- Oko 4.000 delegata će birati novo rukovodstvo SNS u Kragujevcu 27. maja - kazao je Vučić.

Vučić je rekao da je skup 26. maja skup za sve ljude, za sve dobre ljude Srbije, koji su pogođeni onim što se desilo.

- Ovo nije skup koji organizujemo zbog protesta i ljutnje. Ovo ne sme da bude skup mržnje. Taj skup mora da bude sve suprotno od onoga što neki drugi rade, onoga što neki drugi prave - naveo je Vučić i dodao da to dugujemo našoj deci i budućnosti.

Moramo na tom skupu da pokažemo put Srbije ka napred, u budućnost i da uverimo Srbiju da će Srbija, ne samo da opstane, već da će moći još brže da napreduje... Pretpostavljam da će biti najveći skup u Srbiji ikada.

Vučić je istakao da je to skup nade koji će početi u 19 sati i koji treba da pokaže kako bi trebalo da izgleda normalna i pristojna Srbija.

- Subvencije 2012. za poljoprivrednike su bile 25,8 milijardi, a danas su 81 milijardi. Samo da vidite šta je razlika između Srbije tada i Srbije danas. Pogledajte sa kojim traktorima su tada izlazili na ulice, a pogledajte sa kojim izlaze danas. Pozivam ih da razgovaraju. Uvek i u svakom trenutku sam spreman da ih primim da rešavamo probleme, ali me politički pritisci i pretnje ne zanimaju. Želim da razgovaramo argumentovano o tome šta država može, a ne šta neko želi. Važno nam je da na veliki skup nade 26. maja u 19 sati ljudima ulijemo nadu u Srbiji, da mogu da žive normalno, da žive u Srbiji u kojoj ih neće svakog dana pozivati na ubijanje, streljenje, plivanje u rekama, već da pokažu kako izgleda pristojna Srbija. Verujemo da će biti najveći skup u Srbiji ikada, a možda i ne uspemo. Ne možemo toliko sendviča da spremimo, kako kažu ovi. Oni kavijar, mi sendviče - rekao je Vučić.

Napadi na patrijarha Porfirija

Odgovarajući na pitanja novinara Vučić je rekao da su te liberalne stranke uvek najagresivnije i da se one uvek obračunavaju sa nekim patrijarhom.

- Uvek je to protiv crkve i na kraju protiv države... Imate ljude kojima je to izbor, svako ima pravo na svoje mišljenje dok ne ugrožava fizički integritet nekog drugog... Neka pričaju šta hoće, ja mislim da smo mi sekularna država - rekao je Vučić i dodao da tim napadima govore o sebi, svom vaspitanju.

Pretnje Jove Bakića

Vučić je govoreći o izjavi i pretnjama Jove Bakića pitao kako misle SNS da smene sa vlasti, ako ne izborima?

- A kako mislite da pobedite? Tako što ćete da nas ubijete? Tako što ćete da nas jurite motkama po ulicama, vi junaci? U kojoj se to zemlji dolazi na vlast bez izbora? Mislite li da izborima moraju da budu, a da budu "ćorave kutije", da ne sme da se kandiduje Aleksandar Vučić. To slušam na svakom njihovom skupu, da ne sme moje ime na listama da se pojavi. Četiri i po godine to slušam pred svake izbore. A, što? Zbog čega? Gde to ima u svetu? Nema nigde! Nije ni Makron izlazio na lokalne izbore, pa je njegovo ime stajalo na listama. A što vam smeta moje ime kad sam "najgori ubica"? Najlakše ćete da pobedite ubicu, kriminalca i zločinca ili znate i sami kakvi ste lažovi - kazao je Vučić.

- Da bežim od Jove Bakića, Brkića, Đilasa, neću nikada - naglasio je Vučić i dodao da su neki dolazili i da ga biju.

Dođu nekad sumorna vremena kada najgori, najnesposobniji isplivaju na površinu i koji pomisle da je vreme za njhovu akciju... Srećom, to vreme ne traje dugo.

Vučić je ponovio da želi da priča sa svim poljoprivrednicima, ali da ne želi da razgovara sa Pogačarom koji je dolazio za proteste frilensera, pa za proteste "krov nad glavom".

- Sad vidim da vozi traktor, ali metar napred, metar nazad. Jedino što znam je da mrzi Srbe do zla Boga. On i Brajan Brković svuda jure da pocepaju srpske zastave. Jesi li seljak, frilenser, izvršitelj, borac protiv izvršitelja? Pa, ništa - profesionalni demonstrant. Zato zovem ljude na skup nade - kazao je Vučić.

Kaže da će on lično da rešava probleme poljoprivrednika, ali ne tako što mu dovode predsednika mesnog odbora DS.

- A sa njim je predsednika mesnog odbora druge stranke. Dan i noć sam spreman da razgovaram sa poljoprivrednicima, ali neću sa onima koji cepaju srpske zastave i ubacuju dimne bombe u zgrade institucija - rekao je Vučić.

Skup 26. maja

Govoreći o skupu najavljenom za 26. maj, Vučić kaže da poziva sve ljude da niko ne dođe na skup ukoliko ga neko primorava ili tera.

- Da li stvarno mislite da za nas glasaju ljudi koje neko primorava? Mnogo hiljada ljudi je šetalo, skoro 12.000 na poslednjem skupu, a 9.000 od njih nije htelo da se okrene ni za jednim od opozicionih lidera. Neće niko ni da ih pogleda. Ljudi su se osećali loše, rešili su da izađu i pokažu strah, ogorčenje... Mene ne vole, smatraju da sam kriv za šta god hoćete i poštujem to. Sad da vam navedem razliku. Ljudi koji će doći 26. maja neće da okreću glavu od mene kao svog predsednika, ni od ostalih učesnika. Imate ljude kojima petoro ljudi ne priđe da im "nazove dobar dan", a kod nas je to drugačije. Kod nas ljudi ponekog i vole, a svakako imaju poštovanje, što mi je najvažnije. Videćete mnogo veći broj ljudi nego 19. aprila. Da li stvarno mislite da to neko može ljude da natera? Šta je iza paravana kada glasaju. Dobio sam 2 miliona i 750 hiljada glasova u prvom krugu - kazao je Vučić.

Lider SNS kaže da možda te večeri (26. maja) budu donete odluke koje se tiču institucija.

Gde ide oružje

Kada je u pitanju oružje, Vučić kaže da se šalje na dve lokacije - Kragujevac gde se uništava, a drugo se gleda u "Zastavi oružje". Vučić kaže da je ponosan na odgovornost građana jer je to "mnogo veća bezbednost za naše ljude".

Ponosan sam na direktan let za Čikago Vučić je rekao da će sutra biti u 5 i 20 na aerodromu, na zvaničnom ispraćaju prvog leta nacionalne avio-kompanije Er Srbija za Čikago. - Ponosan sam, imamo dva direktna leta za Ameriku - naglasio je Vučić.

Tipsarević u SNS

Vučić je rekao da se u zagrebačkim medijima svašta piše i da se 1993. godine učlanio u SRS.

- Za časne ljude je prilika da kada se na nekog vodi hajka, a sa njima se slažete, da budete tu. Zato je Tipsarević pristupio SNS - kazao je Vučić i osudio napade na Tipsarevića.

Podsetio na aferu "Jovanjica"

- Što ste lagali tri godine svi? Ukoliko nešto nije u skladu sa činjenicama, tim gore po činjenice? Neće da pobede na izborima? Pa, kako će? Danas sam se prvi put u životu čuo sa Tipsarevićem i to su ga pozdravili članovi GO kad su videli da ga je neko napao. Dobio je šampionski aplazu. Janko, pozdravljamo te i hvala što si pokazao hrabrost - rekao je Vučić.

Belivukov klan

- Oni su hteli da me ubiju - rekao je Vučić i dodao da svedoci saradnici ne smeju da lažu.

Vučić je rekao da je bio naivan jer je mislio da je nečim nekad nekoga obavezao i dodao da se samo na najbliže može uvek računati.

Vučić je naglasio da iz ove zemlje bežati neće nikada, niti se skrivati istakvši da je za nju uvek najbolje radio.

Borović

Govoreći o izjavi advokata Borivoja Borovića koji priziva "rumunski scenario" i govori da će da završi kao Čaušesku i zamerkama koje ima Nataša Kandić koja mu zamera što stalno pominje ubijenu srpsku decu i neće da prizna tzv. Kosovo, lider SNS kaže da su to "borci protiv nasilja", a imaju poruku da hoće da ubijaju.

- Danas hoće da ubiju mene. Sutra će hteti da ubiju vas i vašu decu - kazao je Vučić.

On je Boroviću poručio da je "ubica" i da se ne pravi da ne zna šta je rekao.

Kaže da nijednu bolnicu nisu izgradili, nijedan kilometar auto-puta, ni metar pruge nisu izgradili.

- Zbog toga će ljudi da idu u zatvor, a mene ćete da ubijete? Možda. Nikad se ne zna. Važno je da narod zna da je njihova politika ubijanja, a naša da pozovemo ljude na skup nade, pobede života i normalnosti - kazao je lider SNS.

Vučić kaže da je uvek verovao u narod, u obične ljude koji ništa nisu dobili od države.

- Podršku običnog naroda videćete 26. Što se tiče Nataše Kandić, što više ona i "Slobodna Dalmacija" da me napadaju, narod me još više voli. Živela Srbija - rekao je Vučić.