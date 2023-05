VUČIĆ O JEZIVIM IZJAVAMA BAKIĆA: A kako mislite da pobedite? Tako što ćete da nas ubijete?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na pitanje novinara kako gleda na sve češće poruke poput onih koje šalje Jovo Bakić "da njega i SNS ne mogu da pobede na izborima, već da to mora drugačije", kaže da je ta izjava Bakića jeziva.

- A kako mislite da pobedite? Tako što ćete da nas ubijete? Tako što ćete da nas jurite motkama po ulicama, vi junaci? U kojoj se to zemlji dolazi na vlast bez izbora? Mislite li da izborima moraju da budu, a da budu "ćorave kutije", da ne sme da se kandiduje Aleksandar Vučić. To slušam na svakom njihovom skupu, da ne sme moje ime na listama da se pojavi. Četiri i po godine to slušam pred svake izbore. A, što? Zbog čega? Gde to ima u svetu? Nema nigde! Nije ni Makron izlazio na lokalne izbore, pa je njegovo ime stajalo na listama. A što vam smeta moje ime kad sam "najgori ubica"? Najlakše ćete da pobedite ubicu, kriminalca i zločinca ili znate i sami kakvi ste lažovi - kazao je Vučić.

On kaže da nema problem da oni nastave sa takvim izjavama.

- Dođu nekad tmurna, sumorna vremena u kojima najgori isplivaju na površinu, oni koji nisu mogli razred da prođu, najnesposobniji i pomisle da je to trenutak za njihovu akciju. Srećom, to vreme uvek jako kratko traje - rekao je on.

