ANĐUS O MITINZIMA OPOZICIJE: Dva masakra nisu razlog za HISTERIJU na ulici! Inicijalna kapisla je nešto drugo (VIDEO)

Novinar Dejan Anđus rekao je da je inicijalna kapisla za mitinge opozicije nešto drugo, a ne masakr koji se desio na Vračaru i u Mladenovcu.

- Iza toga se nešto drugo krije, a vremenom ćemo videti šta je to. Ovo nije prvi put da se u Srbiji i svetu desilo ovako nešto. To se dešavalo i za vreme komunizma, samo se skrivalo - rekao je on.

Kako kaže, za sve se mogu osuditi i kaubojski filmovi, kao i horori, trileri i slično, što, kako kaže, gledamo od kada film postoji.

- Mora se shvatiti šta je namera. Dva masakra nisu razlog za histeriju na ulici - navodi Anđus.

Analitičar Branko Radun kaže da je u školama praktično zabranjeno da se da jedinica, zbog čega su škole odustale da vaspitavaju decu.

- I škola i roditelji moraju zajedno da rade, a ne da radi samo jedno od njih. Roditelji samo "parkiraju" decu" u školu i misle da je to to - dodao je.

Kako kaže, roditelje kada dete dođe do petog razreda više ništa, nažalost ne zanima.

- Mislim da je dobro za Srbiju da se dešavaju neka okupljanja, bez obzira da li se slažete ili ne, poenta je da sve prođe mirno - rekao je Radun, dodajući da je velika većina ljudi koji su izlazili vođena nekim drugim, a ne političkim motivima.

