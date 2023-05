BRNABIĆ: Lutovac je za svoje slike na kojima se smeje rekao da protesti nisu komemorativni skup, već politički!

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je za jedan deo populacije kreirana paralelna stvarnost, najviše od strane jakih medija naklonjenih opoziciji.

Ona je za Hepi istakla da ti mediji podržavaju opoziciju u svemu što radi, ma koliko to neodgovorno bilo.

Komentarišući fotomontažu koju je objavila na tviteru prošle nedelje, a posle koje su počele da joj stižu užasavajuće pretnje i uvrede, on aje kazala da je nakon te fotomontaže doživela najveće napade.

"Tu je argument bio da sam ja bezdušna. A skup na čiji račun sam objavila montažu je skup koji nikakve veze nema sa žrtvama tragedija, i to su oni sami rekli. Pa Zoran Lutovac je za svoju fotografiju sa protesta na kojoj se smeje rekao da to nije slika sa komemorativnog skupa, već sa političkog skupa protiv nasilja. I taj skup nije imao nikakve veze sa žrtvama tragedija, molim vas. I onda sam ja kriva što okačim fotomontažu sa njihovog skupa, za koji su sami rekli da je politički", rekla je ona.

Prema njenim rečima prema mišnjenju određenog dela medija i javnosti, treba da postoje samo televizije koje misle na jedan način i niko ne sme da bude član SNS-a.

"Niko ne sme da kaže ništa drugačije, da ima drugo mišljenje, i da niko čak ni ne sme da se učlani u SNS. Videli smo to juče u slučaju našeg proslavljenog tenisera Janka Tipsarevića. I on se čovek učlani u SNS i dobije salvu uvreda i napad tajkunskih medija. Šta ti je ovo trebalo, ucenjen si… Kakva je to demokratija? Kako je to uopšte normalno u jednoj civilizovanoj zemlji? Kako ljudi koji protestuju misle da je to u skladu sa demokratskim standardima?", zapitala se Brnabić.

Kako je rekla, jedna od glavnih ličnosti na protestu bio je Jovo Bakić, koji svakoga dana, na svakom mestu, poziva na nasilje i koji otvoreno kaže da Aleksandra Vučića ne mogu pobediti na izborima i "da će nas juriti po Savi i Dunavu".

"Imate i jednu uticajnu emisiju na tajkunskoj televiziji koja tokom dva sata promoviše nasilje i nasilnu smenu vlasti. Meni je neverovatno da je taj čovek profesor na Beogradskom univeriztetu, on je svaki dan sa mladim ljudima. On te mlade ljude uči da je normalno juriti nekog po ulici", rekla je Brnabić.

Brnabić je rekla i da je Aleksandar Jovanović Ćuta, koji u Skupštini Srbije u koju je, kako kaže, ušao zahvaljujući spuštenom cenzusu, poziva na šamaranje poslanika.

"Tu je i Srđan Milivojević, koji je rekao da će Andrej i Danilo Vučić proći kao Gadafi. I u tom paralelenom svetu, koji kreiraju tajkunski mediji, oni se bore protiv nasilja. A svi mi ostali smo bezdušni, najgori nasilnici. I više od 2.300.000 ljudi, koji su prošle godine dali glas Aleksandru Vučiću, su droce i sendvičari", rekla je Brnabić.

Ona je istakla da je Vlada odmah preuzela dramatične mere - razoružavanje Srbije, izmene krivičnog zakonika, radi sa najvećim stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja, odnosno da je pozvala ljude od struke i integriteta, koje će poslušati u svemu što kažu.

" I to nema veze sa politikom, neki od tih ljudi su nas otvoreno kritikovali ali to nije uopšte bitno jer su ovde važna naša deca, važno je da radimo zajedno. To su naše mere i mi se tako pozivamo protiv nasilja. A kako se vi borite protiv nasilja? Sa profesorom koji bi jurio ljude po ulici. Na skupu sigurno ima ljudi koji su protiv nasilja I koji bi voleli da se nešto promeni. I mi bismo voleli da čujemo još neke konkretne predloge. Ali mi smo tu videli ideje poput, hajde da blokiramo Gazelu i maltretiramo građane. A šta su vam građani krivi?" , upitala je Brnabić.

Ona je istakla da je opozicija, čim je Aleksandar Vučić najavio izbore, počela da se buni.

"Aleksandar Vučić izađe i kaže, dobro, sve je u redu, mi ne bežimo od volje naroda, idemo na izbore. Siguran sam da ako imate većinu i narod vas želi, idemo na izbore, to je demokratija, Onda oni kažu, ne, ne, Vučić najvom izbora želi da uguši proteste. VI tražite smenu ministra policije, neko vam kaže evo izbori, promenite ih, ne. Stvarno ne razumem", zaključila je premijerka.