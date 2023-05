'TO JE PITANJE SVIH PITANJA' Kojičić za Pink: Da bi došlo do bilo kakvog daljeg razgovora Beograda i Prištine, prvo mora da se reši problem ZSO

Politički filozof Dragoljub Kojičić istakao je da ZSO jeste i ostaće u agendi sa pregovorima sa Prištinom i njihovim predstavnicima. To je, kako kaže ključna tema, da bi se bilo šta dalje razgovaralo.

- Beograd, pre svega, Vučić, ne treba da odustane od realizacije već potpisanog sporazuma koji je 2011. potpisan. Evo, do danas se ništa nije desilo... Evropa nije dovoljno agilna, tu i tamo se samo ponekad neko javi, kako to treba da se formira, ali nije to onaj pritisak koji bi slomio čvrstu odluku Kurtija i njegove saradnike - rekao je Kojičić.

To je pitanje svih pitanja, dodao je on.

- ZSO se vezuje za stabilnost Balkana. Ono što me čudi je to, da i kada je SAD insistirala na formiranju, i to je bilo polovično. Voleo bih da im se uvedu sankcije - naveo je Kojičić.

Novinar Aleksandar Gajović rekao je da je digalog Beograda i Prištine, govoreći o normalizaciji odnosa, najnormalnije to, da se zaista radi o dijalogu.

- 2011. godine smo imali potpisivanje, nečega, što moramo reći, jeste bio nacrt i predlog nekog rešenja. Pre svega, postavljam pitanje... Znate, politika je princip odgovornosti... Gde su sada ti američki medijatori koji su govorili da je ZSO glavno... Prođoše meseci, ništa se ne dešava - rekao je Gajović.

U Briselskom sporazumu sve piše, nema šta da se dodaje, rekao je potom.

- Sada žele da ga ospore, tako se čini - kaže Gajović.

Autor: