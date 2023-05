Nepoznate osobe preksinoć su iz vatrenog oružja pucale u blizini školskog dvorišta Osnovne škole u Ugljaru u pravcu troje dece, koja su u tom momentu hodala trotoarom pored puta, što je okarakterisano kao krivično delo izazivanje opšte opasnosti, saopštila je Kosovska policija.

Nebojša Starović, državni sekretar Ministarstva odbrane, istakao je da je ovo 331 napad na Srbe na KiM. On je dodao da se napadi posebno često dešavaju od kako je Aljbin Kurti po drugi put došao na vlast.

- Poruke koje se emituju od Kurtija i njegovih saradnika su takve da nema govora o miru, nekakvom pomirenju, toleranciji ili suživotu. Oni kažu da su Srbi remetilački faktor, da su kriminalci, i onda one ljude koji su skloni ekstremnom ponašanju vi insirišete da budu nasilni, bilo da imamo napade na decu, pucanje na decu i slično - rekao je Starović.

Kako kaže, koren problema jeste politika i odnosi koje nameće vrh Pokrajinske vlasti, a napadi su posledica njihovog stava.

- Sa jedne strane ima entuzijazma da će doći konačni sporazum, a sa druge strane, stanje na terenu je takvo da se sve deteriorira iz dana u dan. od 2004. do danas, nikada nije bilo gore - priča Starović.

Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca, kaže da je situacija takva da Kurti i njegov tim nemaju ideju da realizuju bilo šta šta je dogovoreno.

- Ideja je da on do kraja svog mandata ima ovakvo ponašanje. On bi u svom životu voleo da se ostvari njegova ideja, etnički čisto Kosovo. Vidljivo je da Kurti ne želi da formira ZSO jer je sada pribegao novoj teoriji, pre Lajčakom i drugima je govorio kako sve treba primeniti, a sa druge strane imamo izjave predsednika skupštine koji kaže da ništa ne bi trebalo da se radi - priča Beriša.

Beriša je naveo da je ambasador Nemačke jedan od potpirivača vatre koji gura Kurtija da deluje kako trenutno deluje.

- Kako god Lajčak priča sa Kurtijem, sutradan su ambasadori Kvinte kod njega i dobija nove instrukcije - rekao je Beriša.

