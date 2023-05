IZVANREDNE VESTI ZA POLJOPRIVREDNIKE: Predsednik otkrio šta će država da uradi danas

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas na otvaranju fabrika japanske korporacije Nidec, odgovarao na pitanje novinara i tom prilikom otkrio je šta će država uraditi za poljoprivrednike.

- Država može onoliko koliko je to realno i ozbiljno. Imao sam jutros sastanak sa ministrima, bili su Mali, Tanasković i Momirović. Imali smo sastanak sa predstavnicima odgaivača goveda za Srbiju, predstavnicima mačvanskih mlekara i razgovarali o stvarnim problemima. Govorili su o teškoj situaciji poljoprivrednika i tražili pomoć. To smo sagledali, to je kompleksno. Sa 26,5 milijardi na preko 80 milijardi i više od toga. To je mnogo više ulaganja. Nikada neće biti dovoljno. Ono što možemo da uradimo je da sagledamo šta je pravično. Da ne ulažemo novac samo u tajkune koji će da imaju bezbroj mašina, već kako da pomognemo domaćinu, seljaku koji ne može da skupi novac za pola traktora.

- Predložio sam Vladi da razmotre danas da povećaju premije za mleko sa 15 na 19 u skladu sa razgovorima sa Palamarevićem i Vasićem. Oni su tražili na 20. Mi smo rekli da možemo na 19. I tražili su ljudi da se prelevnani uvedu sa 30 na 300 dinara po kilogramu pre svega za tvrde sireve i evaporate. To uvodimo danas. Tražili su povećanje subvencija po grlu, mi ćemo povećati sa 30 na 40 hiljada dinara baš kako su tražili.

