PALMA ZA PINK O LAŽNIM DOJAVAMA O BOMBAMA: To je psihološki rat! Posle masakra u beogradskoj školi svaka pretnja je ozbiljna (VIDEO)

Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma ocenio je da nakon tragedija koje su se dogodile u Srbiji treba pokazati solidarnost.

Palma je govoreći o lažnim dojavama o bombama u školama, izrazio očekivanje da će vrlo brzo biti pronađeni ti koji žele da uplaše našu decu i roditelje.

- Posle masakra u školi, svaka takva pretnja postaje ozbiljna. Mislim da ne postoji roditelj koji nije u nekom strahu od takvog scenarija. To je psihološki rat, vi ste u strahu, a neko vam sve vreme "doliva" da će se nešto da se desi vašoj deci ili vama nije to baš jednostavno - rekao je Palma za Pink.

Kako je dodao, kada bi ga pitali ko je kriv za sve što se dešava, on je naveo da već godinama ukazuje da su društvene mreže najveće zlo za decu.

- Imam petoro unučadi, znam kako je to. Ako vi kao roditelj ne znate šta vaše dete gleda na društvenim mrežama i ko želi da mu bude uzor. Nisam za to da se ukinu mobilni telefoni deci, to je još jedan psihološki strah za roditelje - dodao je Marković.

"Ulice odvedi me u parlament"

Govoreći o protestu dela opozicije, Palma je rekao da nije reč o demonstracijama protiv nasilja.

- To su demonstracije - "Ulice odvedi me u parlament". Na dnevnom redu skupštinskog zasedanja je ono što su tražili, a opet su zakazali miting. Umesto da se solidarišemo, a nikada se nismo solidarisali ni oko nacionalnog pitanja, a ovde je porodica u pitanju - istakao je Palma.

Prema njegovim rečima, nisu sve ljude koji šetaju povukli opozicionari.

- Treba da vidimo kako da pomognemo jedni drugima, kako da razgovarate sa decom, kako da saznate da su se promenila. Roditelji ne mogu da primete da nešto nije u redu. Moraju da znaju sa kime se druži - dodao je Marković.

Kako je rekao, roditelji dece iz Ribnikara će to uvek imati negde podsvesno u glavi, sve dok im deca ne završe školu.

- Društvene mreže su problem broj jedan, nastavnici i profesori su izgubili autoritet uz strahopoštovanje, toga više nema u školi - istakao je Palma.

