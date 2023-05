SEDNICA NARODNE SKUPŠTINE: Brnabić - Borba protiv nasilja ne vodi se na 'Gazeli'

Sednici prisustvuje i premijerka Ana Brnabić.

Brnabić: Odgovaraću na pitanja o narodnih poslanika koliko god da bude potrebno

Predsednica Vlade je počela izlaganje tako što je još jednom izjavila saučešće porodicama žrtava tragedija koje su zadesile Srbiju.

- Kao neko ko duboko veruje u demokratske vrednosti, verujem da je Narodna skupština pravo mesto za razgovor o svim temama, a ne performanse, a posebno o temama koje su ovako teške i ovoliko važne za naše društvo i z naše građane. Kao predsednica Vlade, sedeću ovde, odgovarati na pitanja narodnih poslanika i raspravljati koliko god treba – o bezbednosnoj situaciji pre i posle ovih tragedija, o merama koje smo preduzeli, o očekivanjima od ovih mera i dokle smo stigli sa njihovom implementacijom, saslušaću sa pažnjom i uvažavanjem svaki dodatni predlog mera kako bi deca (iznad svega i svih), ali i svi građani Srbije bili bezbedniji, osećali se bezbednije i kako bi svi zajedno, a ne podeljeno po političkim i svakim drugim linijama, kao što su to radile mnoge druge zemlje nakon sličnih tragedija, bez politizacije (ako je to ikako moguće) radili na predlozima kako da, kao društvo, nastavimo dalje. Mislim da ovo nije vreme za političke podele i volela bih da ih nije bilo, iako nažalost i danas, sada, vidim da neki žele da koriste ovo na najgrublji i najbanalniji način za podele. Mislim da je Skupština jedini forum u kome ozbiljni i odgovorni političari treba da raspravljaju o merama koje kao društvo preduzimamo. Izneću sada samo ukratko pregled bezbednosnih mera pre tragedija, sa posebnim akcentom na škole - rekla je premijerka.

U izveštaju se navodi i da je od 2018. obučeno 327 policijskih službenika da rade kao školski policajci. U toku 2022/23. održano je 3.385 predavanja učenicima, poseta učenika policiji, druženja s policijom.

- Na području Beograda ima 327 vaspitno-obrazovnih ustanova. Do 3. maja u školama je bilo angažovano 140 školskih policajaca koji su pokrivali 205 škola. Nakon tragičnog događaja u „Ribnikaru“ istog dana naloženo da PU kontaktiraju direktore svih škola, kao i da se intenzivira policijski rad u blizini škola. Nakon druge masovne pucnjave naloženo je vidljivo prisustvo policije. Policijski službenici njih 12.368 angažovano je u 1.832 škole, kako državne tako i privatne - rekla je Brnabić.

Navela je i da su izmenama i dopunama predviđena dva nova krivična dela: nesavesno držanje vatrenog oružja i obučavanje maloletnog lica za rukovanje vatrenim oružjem, kao i proizvodnja nelegalnog oružja.

Predsednica Vlade Srbije izjavila je danas da će od sutra početi primena elektronskog sistema prijave nasilja nad decom na platformi "Čuvam te".

Brnabićeva je rekla da su, u skladu sa programom rada Vlade do 2026. godine i prioritetom unapređenja bezbednosti dece, mladih i prosvetnih radnika u ustanovama vaspitanja i obrazovanja preduzete aktivnosti za puštanje u rad elektronskog sistema prijave nasilja za građane i nadležne organe i ustanove u okviru nacionalne platforme za prevenciju nasilja koja uključuju decu.

- To je platforma Čuvam te. Pored video snimaka, sa predavanjem na različite teme u vezi sa bezbednošću i vršnjačkim nasilje, na platformi Čuvam te, kreraran je sistem za prijavu nasilja koji će koristiti građani, nadležni organi i ustanove - navela je premijerka.

Dodala je da će na jednom mestu, preko Trijažnog tima koji je uspostavljen u okviru Ministarstva za informisanje i telekomunikacije, svi nadležni organi pratiti bukvalno svaku prijavu nasilja prema detetu i tok njenog rešavanja.

- Status prijave će biti dostupan u svakom trenutku, a i građani će moći da podnose prijave Trijažnom timu, prate tok i ishod - rekla je Brnabićeva.

Pregledano je, kako je navela, 25 streljana, a do sada predato 26.339 komada oružja.

Brnabić je rekla da Vlada nastavlja sa implementacijom mera u borbi protiv nasilja, te da je najvažnija mera "razoružavanje Srbije".

- Ja neću ići u dalje detalje izveštaja koji je dostavljen narodnim poslanicima, tu sam za sva pitanja i pojašnjenja, a iskreno želim da tokom ove rasprave čujemo predlog dodatnih mera za podizanje bezbednosti građana u našoj zemlji, smanjenje nasilja, kao i smanjenje poziva na nasilje, a čuli smo ih toliko u posledljih nekoliko dana, zatim smanjenje tenzija u društvu, ali i zamerke na konkretne mere koje preduzimamo i koje smo preduzeli. Žao mi je što se deo opozicije danas, kao što smo videli na početku ovde sednice, odlučio za performans, a ne za razgovor povodom najtežih tragičnih tema koje smo imali u društvu. Ponoviću da želim da tokom ove rasprave čujemo predlog dodatnih mera za podizanje bezbednosti građana u našoj zemlji. Mislim da ćemo time poslati pravu poruku našim građanima i mislim da se borba protiv nasilja ne vodi na "Gazeli", nasiljem nad svim drugim građanima kojima uskraćujemo pravo na slobodno kretanje, tj. kojima se uskraćuje pravo na slobodno kretanje, već se vodi rečima, u Skupštini, pred očima svih građana naše zemlje - kazala je ona.

Smatra i da je sramota da dolazi do političkih podela po ovoj temi.

- Ovo je tema čitavog našeg društva koju ne treba da politizujemo - kazala je ona.

Tvrdi da svako od nas zna da su se slične tragedije dešavala u većini država sveta i Evrope.

- U SAD je do sada bilo 190 različitih masovnih ubistava, od toga 18 u školama. Više nego dana u godini - rekla je ona i dodala da je u Norveškoj 2011. godine Anders Bering Brejvik ubio 77 ljudi i to predstavnika podmlatka jedne političke stranke, ali nikome nije palo na pamet da za to optuži vlast ili neku drugu političku stranku.

Kaže da je jedinstveno u svetu da neko od opozicionih političara tri sata posle tragedije uperi prstom u nekoga iz vlasti i kaže da su oni krivi za tragediju.

- To je relativizacija i odlazak od rešenja. To znači da vas rešenje i pravi uzrok ne zanimaju, već samo želite da politizujete to da napravite neki politički ćar. Ja vas ljudski pitam kako je to moguće - kazala je Brnabić.

Usvojen dnevni red

Predsednik Skupštine Vladimir Orlić je rekao da je prva tačka dnevnog reda izveštaj o bezbednosnoj situaciji u Srbiji nakon masovnih ubistava u Beogradu i i okolini Mladenovca i Smedereva.

Sednici osim premijerke prisustvuje i pet ministara u Vladi Srbije policije Bratislav Gašić, zdravlja Danica Grujičić, pravde Maja Popović, za brigu o porodici Darija Kisić i rada Nikola Selaković.

Na dnevnom redu sednice je Izveštaj o bezbednosnoj situaciji u Srbiji nastaloj posle masovnih ubistava u školi "Vladislav Ribnikar" i u selima u okolini Smedereva i Mladenovca - u Malom Orašju i Duboni.

Poslanici treba da razmatraju i Izveštaj o nadzoru programa komercijalnih pružalaca medijskih usluga od oktobra 2022. godine do kraja marta 2023. godine, sa posebnim osvrtom na izveštavanja o slučajevima nasilja u televizijskim programima, koji je podnelo Regulatorno telo za elektronske medije.

Pred poslanicima je i Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koji su dovele do masovnih ubistava u školi i na teritoriji Smedereva i Mladenovca, odnosno utvrđivanja propusta u sprovođenju nadležnosti i preduzimanja odgovarajućih radnji, utvrđivanja odgovornosti nadležnih lica i predlaganja mera, koji je podneo narodni poslanik Radomir Lazović.

Na dnevnom redu je i predlog za glasanje o nepoverenju članu Vlade, ministru unutrašnjih poslova Bratislavu Gašiću, koji je podneo 61 narodni poslanik.

