'RAZORUŽAĆEMO SRBIJU' Premijerka Ana Brnabić najavila oduzimanje 90 odsto dozvola za oružje

Predsednica Vlade Ana Brnabić izjavila je danas da će aktuelna vlast razoružati Srbiju i da će biti oduzeto 90 odsto dozvola za oružje, čime ćemo se svi, kako je ocenila, osećati sigurnije.

Na sednici Skupštine Srbije posvećenoj bezbednosnoj situaciji u zemlji, Brnabićeva je poručila predstavnicima opozicije da je Srbija najveći broj dozvola za oružje dostigla 2008. godine, kada su na vlasti bili, kako je rekla, oni koji se danas bore protiv nasilja.

Kako je navela, tada je bilo 1.172.468 dozvola, dok je 2013. taj broj smanjen na ispod 800.000.

Prema njenim rečima, danas imamo 771.701 dozvolu, a na kraju prvog kvartala došlo je do smanjenja na 761.415 dozvola.

- Dakle, radili smo svoj posao ozbiljno i odgovorno. Kada pogledate šta je nekada bilo i šta smo uradili, nije sistem ovde zakazao. Ali da, sada ćemo razoružati Srbiju, oduzećemo 90 odsto oružja i svakako ćemo svi biti bezbedniji - poručila je premijerka.

Ona je ocenila da se opozicija pokušava da manipuliše brojevima da bi pokazali da je neko bio neodgovoran i da nešto nije radio.

- To niko ranije u Srbiji nije radio. Ni nigde u svetu. Da to politizuje na taj način - smatra premijerka.

Kako je rekla, nije čula za vladu, kao izvršnu vlast, niti jedan predlog mera za borbu protiv nasilja, osim da se smeni ministar unutrašnjih poslova koji, kako smatra, radi dobro.

Što se tiče zahteva za smenom direktora BIA, Brnabićeva je ocenila da tek on i BIA nemaju nikakve veze sa tragedijama koje su se desile.

Što se tiče zahteva opozicije za smenom članova REM-a, premijerka je odgovorila da izvršna vlast niti bira REM, niti deli nacionalne frekvencije.

- To radite vi ovde u Skupštini. Dakle, to nije predlog za vlast. Svih ovih dana niste nam dali nijedan jedini konkretan predlog šta da uradimo i kako da smanjimo nasilje u Srbiji. Kako deca i njihovi roditelji da se osećaju bezbednije. Svi predlozi, svi do jednog, bili su politički i to takođe mnogo govori o karakteru vašeg protesta - zaključila je premijerka.

