LESKOVAC, JABUKOVAC, VELIKA IVANČA... Brnabić podestila na tragedije nakon kojih nije bilo ostavki i političkih progona

Premijerka je podsetila na slučajeve masovnih ubistava, za koje niko nije nudio ostavke, niti pozivao na proteste, a naročito niko nije upirao prstom na nekoga.

Ana Brnabić je u Supštini Srbije govorila o stravičnim tragedijama, posle kojih nije bilo politizacije:

- U Leskovcu je 2002. počinjen masovni zločin u kojem je ubijeno sedmoro, uglavnom mladih ljudi, 2007. Jabukovac - devetoro ubijenih, 2013. Velika Ivanča 13 ubijenih, a niko, nijedna partija, niko nije uperio prstom u bilo koga sa rečima "vi ste krivi". Niko nigde u svetu, do ovih sada tragedija, pristojni ljudi ovo ne mogu da urade, da se to koristi za političke proteste. To se nikad i nigde nije dogodilo u svetu. Ovo je presedan, da se za to optuži jedan čovek i politička stranka, to je relativizacija, vas rešenje i uzrok ne zanimaju, već samo želite da politizujete ovo. Ja ljudski ne razumem kako je to moguće, rekla je Brnabić.

Jasno je naravno da delu opozicije nije stalo niti do žrtava, niti do bezbednosti dece, već samo do sopstvene promocije i politizacije tragedije u cilju progona i sloma Aleksandra Vučića, a sa njim i države Srbije.

Autor: