PALMA: NISU ZAKAZALE INSTITUCIJE, KRIVI SU RODITELJI UBICA I MALOLETNIKA U BEOGRADU I ONE BITANGE U MLADENOVCU

Predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma rekao je da opozicioni političari žele da tragediju koja je zadesila Srbiju pretvore u političku korist.

- Ja nisam protiv toga da opozicija šeta i kažu da šetaju protiv nasilja, ali moje pitanje je zašto, ako šetaju protiv nasilja, ne nose crni flor na reveru i da na taj način pokažu svoje saosećanje sa porodicama koje su izgubile svoje najmilije. Kada se nešto desi u Evropi vidimo da fudbaleri na svim utakmicama nose crni flor i u domaćim ligama i u evropskim takmičenjima. Ako mi ne možemo da se ujedinimo oko ovakve tragedije ili oko nacionalnih pitanja... Izgleda da nas sve razjedinjuje - istakao je Marković u raspravi u Skupštini Srbije i dodao:

- Ja ne prihvatam da su institucije zakasnile ili zakazale, krivi su roditelji tih ubica, i maloletnika u Beogradu i one bitange u Mladenovcu. Njihovi roditelji su najveći krivci. Nije kriv ni Bata Gašić, ni Vučić, ni bilo kod ministara, ni predsednik Vučić. Krivi su roditelji od tih ubica. Da li je Bata Gašić mogao da zna koliko pušaka ima ta budala iz Mladenovca ? Ne. Da li je Vučić to moga da zna? Ne. Ali roditelji tih ubica su znali i znali su roditelji tog maloletnika iz Beograda da im je dete sklono oružju i šta bi moglo da napravi.

UVESTI PREDMET „PORODICA“ U ŠKOLAMA I VRATITI AUTORITET NASTAVNICMA, UČITELJIMA I PROFESORIMA

- Ta dvojica izvršilaca strašnih zločina nikada ne treba da izađu iz zatvora. Svakodnevno ponavljam već šest godina da roditelji treba da znaju šta je predmet interesovanja njihove dece na društvenim mrežama. Mi moramo da vratimo autoritet učiteljima, nastavnicima i profesorima u školama. Svaka škola zna koje je dete u njihovoj školi problematično, ali ne smeju da jave roditeljima. I moramo da uvedemo predmet „porodica“. Mi smo u naše vreme imali predmet „Domaćinstvo“, koji je kasnije ukinut, ali danas treba da se uvede predmet „porodica“, da deca znaju šta je porodica i šta znači porodica - kazao je Marković.

BOJIM SE DA NE DOĐE DO GRAĐANSKOG RATA

- Opozicija kaže da ima nasilja u Srbiji, pa ako ima nasilja zašto dolaze u Srbiju toliki investitori i otvaraju fabrike i zapošljavaju naše građane. Niko neće da ulaže svoje pare tamo gde je nestabilno, gde ima nasilja i gde njihov kapital nije siguran. Ja razumem da neko hoće da dođe na vlast, ali mora da postoji tolerancija i fleksibilnost i na vlast se dolazi samo na izborima, ulica ništa ne rešava. Ukoliko se nastave demonstracije, ja se bojim da ne dođe do građanskog rata u Srbiji. Sada oni organizuju mitinge, pa mi i ajde to da završimo i da radimo nešto za Srbiju. Opozicija može da šeta, ali ne može da blokira nešto što se zove E 75, međunarodni autoput. Ja sam za to da se zakoni donose u Skupštini Srbije, a ne na ulici. Mene vlast ne interesuje, ali me interesuje da Srbija ide napred, da Srbija ne ratuje, da niko ne ide u rat i da u Srbiji svako živi od svog rada i moj poziv opoziciji je da sada budemo jedinstveni - zaključio je Dragan Marković Palma.