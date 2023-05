NEĆEMO DOZVOLITI STRANIM SLUŽBAMA DA MEŠETARE PO ZEMLJI - Premijerka poručila da Srbiji žele da polome kičmu

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da država neće dozvoliti stranim službama da mešetare po našoj zemlji.

Brnabićeva se nalazi u Narodnoj skupštini, gde drugi dan poslanicima predstavlja izveštaj o bezbednosnoj situaciji u Srbiji i tokom jednog svog izlaganja izjavila je da su dešavanja nakon tragedija koje su preplavile Srbiju, direktan rezultat rada stranih službi.

- Nećemo dozvoliti da nam kojekakvi mešetare po zemlji. Ponovo mislim na strane službe, jer duboko verujem da iza svega ovoga što viđamo u proteklih nekoliko dana, što smo videli juče i što ćemo videti u narednim danima, da iza svega toga stoje strane službe. Niko me neće ubediti da je neko slučajno plasirao grubu dezinformaciju da je prvi potpredsednik Vlade demonstrativno napustio sednicu Vlade kada se to nije dogodilo. To je pokušaj stvaranja haosa i panike. To je knjiški primer kako neko mešetari u tuđoj zemlji - izjavila je Brnabićeva.

Objašnjavajući zbog čega ima ovakav stav, rekla je da smatra da ima mnogo razloga za tako nešto.

- Možda zato što smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji. Možda zato što predsednik Aleksandar Vučić insistira da vodimo nezavisnu i samostalnu spoljnu politiku. Možda zato što žele da nam polome kičmu oko Kosova i Metohije. Možda zato što smo doterali cara od duvara pa smo pokazali da neće da implementiraju sporazum koji je potpisan pre više od 10 godina, a koji garantuje međunarodna zajednica svojim potpisom. Zato što smo pokazali da Priština neće da formira Zajednicu srpskih opština, pa sada nemaju gde i hoće nama da slome kičmu, time što će da destabilizuju Srbiju, pa plasiraju lažne informacije i dezinformacije preko medija koje oni direktno kontrolišu. Šta može drugo to da bude? Meni se zaista čini da je sve više nego očigledno - kaže premijerka.

Brnabićeva je ovaj govor u skupštini završila podsećanjem da Srbija ima kumulativno najveći ekonomski rast u poslednje četiri godine od svih drugih zemalja u Evropi.

- Uprkos svemu ovome Srbija ima ekonomski napredak. E, možda zato - zaključila je Brnabićeva.