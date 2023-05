Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji složena i da je zbog toga tokom dana održao više sastanaka sa, kako se navodi, domaćim i stranim političkim faktorima u pokušaju stabilizacije situacije.

Vučić se obratio okupljenima rekavši da slobodno spuste zastave da može da vidi i one ljude u daljini, a zatim je dobio ogroman aplauz.

- Hvala vam što ste danas ovde, danas ću da imam malo duži govor, možda 25 minuta. Videćemo... Hvala vam što ste ovde. Pokušali su sve da dođe do skupa, pokušali su sve da spreče one koji vole svoju zemlju da budu uz nju i nisu uspeli u tome. Nisu uspeli u tome zato što kada su ljudi odlučni u tome da brane svoju zemlju niko u tome ne može da ih spreči.

Vučić je rekao da se naša zemlja danas suočava sa bezbroj teškoća, te da su se grdno prevarili oni koji misle da je Srbija šaka zobi.

- Danas ne slučajno Albanci su u Mitrovici predstavili svog gradonačelnika... Najsnažnije zapadne zemlje kažu da su legalni izbori, a šta bi nama rekli da izađe tri odsto - kazao je Vučić i istakao da ništa što se događa danas nije slučajno.

Kako kaže, oni su očekivali da im se Kosovo i Metohija preda na tacni.

- Nije slučajno to što su juče zaustavljali Srbe i naplaćivali im kazne, a to nemaju pravo... Danas kad sam razgovarao kažu mi da je to greška... Uvek negde pogreše kada su Srbi u pitanju. Sve mi razumemo, samo nemojte da nas terate da vas uvek razumemo kada grešite na našu štetu... Mi smo mali, ali imamo osobinu da čuvamo svoje i ne tražimo tuđe, ali od onog što je naše ne odustajemo - kazao je Vučić i dodao da je veoma zabrinut zbog situacije na KiM.

Kako kaže, Srbi su dali rok do 1. juna.

- Jedno znam, šta god Priština uradila, uvek će Srbija da bude kriva, jer Priština je njihovo čedo - rekao je Vučić i dodao da ćemo morati da budemo još čvršći.

- Radite šta hoćete spolja i ovde u zemlji, neću vam dozvoliti da zemlju razorite i uzmete Kosovo - naglasio je Vučić.

Vučić je istakao da kada se dođe za sto može da se razgovara, ali drugačije ne.

Vučić je rekao da je potrebno uraditi i škole svuda, za našu decu, da pokažemo da brinemo za njihovu budućnost.

- Moramo da ulažemo dalje u infrastrukturu - naglasio je Vučić.

Vučić je podsetio da smo u prethodnom periodu imali dve velike tragedije koje su toliko potresle našu zemlju i naš narod da smo svi bili u šoku.

- Naravno, pre svih porodice stradalih, jer njima decu niko ne može da vrati. Još jednom im izražavam saučešće... Video sam da neke ljude to nije zabolelo, tokom dana žalosti oni su sazivali skupove, želeli su da zloupotrebe tugu naroda - istakao je Vučić i dodao da nikada političari nisu pokušali da tako zloupotrebe tugu ljudi.

Vučić je istakao i da je Srbija sita takvih revolucija i dolazaka nekih pod stranim uticajem.

- Kada o tome govorim, samo pogledajte narode ovu stvar. Da li Kurti podržava vas ovde, ili one koji će da maltretiraju one na Gazali? Svom snagom je podržao one koji će da maltretiraju građane. To vam sve govori - rekao je Vučić.

Vučić je naglasio da će narod u Srbiji da odlučuje o svemu i da on vodi nezavisnu politiku.

- Nastavite, široka su moja pleća, ali Srbiju nećete moći da slomite - naglasio je Vučić.

Kako kaže, vidite šta su oni smislili, smislili su da nema izbora, ajde da ih dovedemo na vlast, ali da izbora ne bude.

- Pošto ih narod neće, vlasti neće dobitit bez izbora- kaže Vučić.

Predsednik je osvrnuo i na nezapamćene tragedije koje su pogodile Srbiju i srpski narod.

- Imali smo dva monstruozna zločina u dva dana. Te tragedije su toliko potresle našu zemlju i naš narod. Roditeljima njihovu decu niko ne može da vrati. Ali, videli smo u tom momentu tuge i potpunog šoka u Srbiji da neke ljude to uopšte nije zabolelo. Da tokom zvaničnog dana žalosti oni su sazivali političke skupove, da zloupotrebe žal, bol, tugu, pa i bes i gnev našeg naroda. Nikada političari to u ovoj zemlji nisu radili, kao što su sada to neki u našoj zemlji pokušali da zloupotrebe.

- Sita je Srbija od vašeg uništavanja svega što je nama od vitalnog interesa.

- Zar vam nije jasno ko je na pravoj strani i ko štiti interese građana Srbije? Videli ste juče, organizovali tamo u Americi "Vučić pustio Ruse i Kineze, Vučić je ovakav i onakav", a Vučić je takav zato što ne da na Srbiju, ni najvećima ni najmoćnijima, zato što mi je Srbija u oku i srcu i zato što mi je sve na svetu. Ne dam im da Kosovo bude nezavisno, neće oni da donose odluku kome ćemo da uvodimo sankcije, niti da li ćemo u NATO pakt. Sami ćemo da čuvamo svoju zemlju. I jedan dan da samo poživim i nikad više ponosan sam što sam vodio nezavisnu politiku, politiku suverene Srbije, i nisam dao na našu državu. Srbiju da slomite nećete, ni svi zajedno! - naglasio je predsednik, čije su reči bile dočekane velikim aplauzom i ovacijama.

- Hajde da nema izbora, pošto ove njihove niko ne može da voli i niko za njih da glasa neće, hajde da mi njih dovedemo na vlast ali da ne izlaze na izbore. Ljudi na jugu kažu "neće da može", narod kaže da se u Srbiji na vlast dolazi izborima, a ne nasiljem. Oni misle da imaju pravo na nasilje, da određuju ljudima kuda će da se kreću.

- Kad pogledate koje su škole završili, pa skoro pa nikakve, i to i kad su išli u školu bili su najgori đaci. Sve ostalo posle toga bilo je da nešto "klepe" i ništa više, i ti bi da vode Srbiju. A mi im kažemo "nema problema, znamo kakvi ste".

- Mi donesemo odmah odluku da zaposlimo policiju u školama, oni kažu "ne, nećemo policiju u školama". Doveli smo 160 psihologa da razgovaraju sa decom koje će da imaju posttraumatski sindrom, da im pomognu, oni kažu "nije važno". Oni ih napadaju na najbrutalniji mogući način, a koja je mera - "blokiraćemo Gazelu". Šta je smisao svega? Ni o čemu ovde nije reč, nego pošto ih narod neće onda "hajde vlast bez izbora", a vlasti bez izbora nema, jer na izborima dobijate poverenje naroda! - naglasio je Vučić.

- Vi dovodite rijalitije, nisam ja pare zarađivao na Velikom bratu nego vi i vaši lideri. A onda im kažem "nema problema, hajde da ukinemo sve rijalitije", a onda oni kažu "ne, ne smemo sve", jer oni ne smeju onda da izađu na oči njihovom lideru tajkunu. Onda kažemo hajde da pustimo rijalitije, ali čim bude nasilja ugasimo, oni kažu "ne može to", onda razumete da tu nema nikakvih principa, da tu nema ničega za šta se zalažu.

- Moja poruka njima je dok sam predsednik i od kada sam predsednik, niko nije plivao ni Savom ni Dunavom od političkih protivnika, niti će. Mi ne nudimo progon političkih neistomišljenika.

- I zato, da ne bi pomislili kako u Srbiji imaju većinu, zato smo vas pozvali da 26. na platou ispred Narodne skupštine dođete i da se okupimo. Ne da pokažemo kako nas ima više od njih, nego kako hoćemo ujedinjenu i normalnu, pristojnu Srbiju, u kojoj nikoga neće da progone ako drugačije misli, ali Srbiju koju će građani Srbije da uređuju, a ne neko spolja, jer građani Srbije to zaslužuju i to mora da bude naša poruka - rekao je Vučić.

Predsednik je naglasio da će Srbija pristojnih i normalnih ljudi i dalje da se bori.

- Hoćete da ukidate Republiku Srpsku? Hoćete li da nam kažete da Srbi u Crnoj Gori ne treba da postoje? Razarali su Srbiju, a nisu brinuli ni o Mađarima ni Bošnjacima. Danas sa našom mađarskom braćom imamo najbolje odnose u istoriji. Radimo sve što možemo da napravimo najbolje moguće odnose sa svima u okruženju. Nećemo da zaboravljamo tragedije i žrtve našeg naroda. Kada je počeo da se obeležava dan NATO agresije na našu zemlju, nisu smeli da kažu šta je agresija, kamoli da organizuju neki skup.

- Moramo brže jače i snažnije da radimo i ja vam obećavamo da ćemo do 2025. biti preko 1.000 evra, prosečna penzija 450 evra, ali zato moramo da radimo, da istrpimo sve pretnje i da ih se nikada ne uplašimo ... Bez vas sam ništa, a sa vama snaga Srbije je ogromna i beskrajna- rekao je Vučić.

- I 750 evra prosečna plata je malo, slažem se, ali zato vam dajem obećanje do 2025. prosečna plata u Srbiji biće preko 1.000 evra i minimalna plata 445 evra - naglasio je Vučić.

- Trudio sam se da zajedno sa vama menjamo lice naše zemlje. Mnogo toga smo promenili i uradili zajednički. Bez vas sam ništa, a sa vama moja snaga i snaga Srbije je ogromna i beskrajna i na tome vam hvala. I zato mogu da vam obećam, šta god radili i spolja i iznutra, budite sigurni, nikada se neću predati zato što je Srbija najvažnija. Ona je jedina svetinja koju moramo da branimo i odbranimo. I branićemo je i do svakog grada u Srbiji i pešice ćemo doći ako možemo.

Predsednik je naglasio da ni za šaku dolara, ni za planinu vlasti neće služiti strancima.

- Libija danas ima pet puta više nafte nego Emirati. Srbija ide napred, ide gore i više, a oni Srbiju hoće da vrate u eru pljački, razaranja. Trudio sam se da prođem svaku opštinu da se sastanem sa svakim čovekom koji je to tražio. Da razgovaram sa svima, nekad se s nekim usaglasim nekad ne. Bez obzira da li sam se usaglasio, borio sam se za njegov interes. Ponosan sam na to što sam mogao da vam služim. Jer ja da služim strancima ni za šaku dolara ni za planinu vlasti neću. Nema povlačenja, nema predaje, sačuvaćemo svoju zemlju, rašće nam plate i penzije i beskrajno vam hvala na ovoj divnoj podršci, nikada vam ovo neću zaboraviti - odjekuju reči predsednika Vučića, a gromoglasnom aplauzu se ne nazire kraj.

Vučić zato danas prisustvuje samo velikom narodnom mitingu u Pančevu.

Prethodno je bilo planirano da Vučić poseti i Belu Crkvu i Vršac, prisustvuje otvaranju sportske hale, poseti fabriku papira, prisustvuje otvaranju rekonstruisanog objekta za decu i mlade sa invaliditetom i dva privatna poljoprivredna gazdinstva.