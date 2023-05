Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji složena i da je zbog toga tokom dana održao više sastanaka sa, kako se navodi, domaćim i stranim političkim faktorima u pokušaju stabilizacije situacije.

Vučić se obratio okupljenima rekavši da slobodno spuste zastave da može da vidi i one ljude u daljini, a zatim je dobio ogroman aplauz.

- Hvala vam što ste danas ovde, danas ću da imam malo duži govor, možda 25 minuta. Videćemo... Hvala vam što ste ovde. Pokušali su sve da dođe do skupa, pokušali su sve da spreče one koji vole svoju zemlju da budu uz nju i nisu uspeli u tome. Nisu uspeli u tome zato što kada su ljudi odlučni u tome da brane svoju zemlju niko u tome ne može da ih spreči.

Vučić je rekao da se naša zemlja danas suočava sa bezbroj teškoća, te da su se grdno prevarili oni koji misle da je Srbija šaka zobi.

- Danas ne slučajno Albanci su u Mitrovici predstavili svog gradonačelnika... Najsnažnije zapadne zemlje kažu da su legalni izbori, a šta bi nama rekli da izađe tri odsto - kazao je Vučić i istakao da ništa što se događa danas nije slučajno.

Kako kaže, oni su očekivali da im se Kosovo i Metohija preda na tacni.

- Nije slučajno to što su juče zaustavljali Srbe i naplaćivali im kazne, a to nemaju pravo... Danas kad sam razgovarao kažu mi da je to greška... Uvek negde pogreše kada su Srbi u pitanju. Sve mi razumemo, samo nemojte da nas terate da vas uvek razumemo kada grešite na našu štetu... Mi smo mali, ali imamo osobinu da čuvamo svoje i ne tražimo tuđe, ali od onog što je naše ne odustajemo - kazao je Vučić i dodao da je veoma zabrinut zbog situacije na KiM.

Kako kaže, Srbi su dali rok do 1. juna.

- Jedno znam, šta god Priština uradila, uvek će Srbija da bude kriva, jer Priština je njihovo čedo - rekao je Vučić i dodao da ćemo morati da budemo još čvršći.

- Radite šta hoćete spolja i ovde u zemlji, neću vam dozvoliti da zemlju razorite i uzmete Kosovo - naglasio je Vučić.

Vučić je istakao da kada se dođe za sto može da se razgovara, ali drugačije ne.

Vučić je rekao da je potrebno uraditi i škole svuda, za našu decu, da pokažemo da brinemo za njihovu budućnost.

- Moramo da ulažemo dalje u infrastrukturu - naglasio je Vučić.

Vučić je podsetio da smo u prethodnom periodu imali dve velike tragedije koje su toliko potresle našu zemlju i naš narod da smo svi bili u šoku.

- Naravno, pre svih porodice stradalih, jer njima decu niko ne može da vrati. Još jednom im izražavam saučešće... Video sam da neke ljude to nije zabolelo, tokom dana žalosti oni su sazivali skupove, želeli su da zloupotrebe tugu naroda - istakao je Vučić i dodao da nikada političari nisu pokušali da tako zloupotrebe tugu ljudi.

Vučić je istakao i da je Srbija sita takvih revolucija i dolazaka nekih pod stranim uticajem.

- Kada o tome govorim, samo pogledajte narode ovu stvar. Da li Kurti podržava vas ovde, ili one koji će da maltretiraju one na Gazali? Svom snagom je podržao one koji će da maltretiraju građane. To vam sve govori - rekao je Vučić.

Vučić je naglasio da će narod u Srbiji da odlučuje o svemu i da on vodi nezavisnu politiku.

- Nastavite, široka su moja pleća, ali Srbiju nećete moći da slomite - naglasio je Vučić.

Kako kaže, vidite šta su oni smislili, smislili su da nema izbora, ajde da ih dovedemo na vlast, ali da izbora ne bude.

Vučić zato danas prisustvuje samo velikom narodnom mitingu u Pančevu.

Prethodno je bilo planirano da Vučić poseti i Belu Crkvu i Vršac, prisustvuje otvaranju sportske hale, poseti fabriku papira, prisustvuje otvaranju rekonstruisanog objekta za decu i mlade sa invaliditetom i dva privatna poljoprivredna gazdinstva.