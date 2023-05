IZA KOGA JE STAO KURTI? Snažne poruke Vučića iz Pančeva: Sita je Srbija revolucija!

Ne znam čega su ovo pokušaji, znam samo da su odvratni pokušaji da se zloupotrebi smrt dece, da biste vi postali veći, bolji i pametniji za naš narod, rekao je Aleksandar Vučić pred masom koja se okupila u Pančevu.

Pred svima poručio je i sledeće:

-Sita je Srbija vaših revolucija, i dolazaka nekih pod stranim uticajem, i uništavanje srpkih fabrika i nacionalnih interesa. I kada to kažem, samo pogledajte sledeću stvar. Jel Kurti podržava vas večeras ovde, ili one koji će večeras da maltretiraju ljude u Beogradu, na Gazeli. Iza koga je stao Kurti? Iza onih koji maltretiraju građane. Zar to nije jasno ko štiti građane Srbije i njihove interese.