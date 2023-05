PREMIJERKA OŠTRO ODGOVORILA ALEKSIĆU: Napao ženu koja je od prvog dana tragedije sa decom i njihovim roditeljima u OŠ 'Vladislav Ribnikar'

Predsednica Vlade Ana Brnabić izjavila je da od danas Miroslava Aleksića više nikada neće osloviti sa "poštovani narodni poslaniče", već samo sa "narodni poslaniče", pošto je napao doktorku Milicu Pejović Milovančević, potpredsednicu Radne grupe za zaštitu mentalnog zdravlja dece.

- Vi ste dotakli dno, nema dalje. Nemate nikakv etički ni moralni standard, neka vam je na čast šta radite I kako radite. Zloupotrebili ste sve što ste mogli politički, od mrtve dece, porodičnog nasilja stigli ste i do naših najvećih stručnjaka. Vi ste napali ženu koja je potresdnik radne grupe za mentalno zdravlje dece, specijalistu psihijatrije Milicu Pejović Milovančević, jedan od naših najvećih eksperata, direktora Instituta za mentalno zdravlje, redovni profesor na fakultetu. Vi se usuđujete njij nešto da kažete. Zašto? Zato što je pristala da hude u radnoj grupi? Šta želite, da izađe iz radne grupe? To je dobro za ovu zemlju i za tu decu? Žena koja je prvi dan ušla u školu Vladislav Ribnikar i do dan danas nije izašla? Jel vi razumete da ima nešto što je iznad politike? Jel vi razumete da ste napali ženu koja brine o mentalnom zravlju naše dece?! Na šta liči da uzimate tu ženu u usta? - pitala se premijerka.

Ona je rekla da je ovo što je poslanik Aleksić danas izjavio, prevazišlo njegovu jučerašnju izjavu o tome da neko ne žali 18 ugađenih dečijih života.

- Juče ste rekli nešto što nikada nisam čula ni od jednog političara. Rekli ste nama ovde da je ključna poruka koju mi šaljemo građanima je da je nas baš briga za 18 mladih života? Vama je žao, a nama ne? Kako možete to da kažete. Ja o vama imam najgore moguće mišljenje. Mislim da ste bili najgori predsednik opštine u Srbiji. Postoje i izveštaji za to. Vi ste čovek koji je sebi dao najveću platu a ništa nije uradio za građane Trstenika. Međutim, nikada ali nikada vam ne bih rekla da vam nije žao ubijene dece. Zato što to nije ljudski. Ali vama na čast. I svima koji glasaju za vas koji kažete da nekome nije žao mrtve dece - izjavila je Brnabić.

"Gde je Vuk Jeremić? U Njujorku?"

Predsednica Vlade se na kraju dotakla i predsednika Narodne stranke Vuka Jeremića, pa je upitala Miroslava Aleksića gde se on nalazi.

- Gde vam je šef stranke? U Njujorku? Toliko je zabrinut za to šta se dešava u Srbji? Što, brani se? Pred organima SAD za sve optužbe? Za to što je Srbiju proslavio time što je pokazao da iz ovako male zemlje mogu doći i takvi belosvetski kriminalci - upitala je Brnabić.