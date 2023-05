ĐURĐEV ZA PINK: Očekujem da se karte otvore do kraja i da vidimo ko su ljudi u vlasti koji rade protiv predsednika Vučića (VIDEO)

Predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev rekao je da je iznenađujuće što je iza skupova, odnosno iza onih koji zloupotrebljavaju tugu nacije jedan deo iz same vlasti.

- Videli smo izjave Zorane Mihajlović koja je do juče bila jedan od ključnih ministara, a koja održava sve ono što je loše za državu Srbiju - ocenio je Đurđev za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Đurđev je rekao da je indikativno da oni koji organizuju blokadu Republike Srbije traže ostavku predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a ne traže ostavku gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića.

- Njega nigde nema, on se ne izjašnjava na ove teme, a oni koji optužuju izvršnu vlast, ne optužuju beogradsku vlast koju on predvodi. Ja ću podsetiti da je on u vreme Dragana Đilasa bio njegov zamenik, bio jedan od žutih predvodnika one antisrpske vlasti. Ako pričamo o odgovornosti, nemoguće je njega zaobići - ocenio je Đurđev i dodao:

Očekujem da se karte otvore do kraja i da vidimo ko su ljudi u vlasti koji rade protiv predsednika Vučića.