'VOĐE PROTESTA SPAJA SAMO TO ŠTO HOĆE U NATO!' BOKAN ZA PINK: Oni koji nas ne vole usmeriće svoje otrovne strele prema crkvi, saboru, patrijarhu...

Dragoslav Bokan, predsednik Instituta za Nacionalnu strategiju, kaže da kada su Srbi u savezu sa Bogom onda i država i društvo i sama crkva drugačije funkcionišu, nego kada se taj savez prekine.

Bokan je govoreći o napadima na patrijarha Porfirija rekao da patrijarh Porfirije predstavlja SPC i dodao da on sedi na tronu Svetog Save, ocenivši da je napad na patrijarha napad i na Svetog Savu.

- Patrijarh smeta rasipanju zemlje, rasipanju društva, države, gubljenju centra. Kada god dođe do nestanka države, do vanrednog stanja, tada u našoj zemlji i crkva obavlja posao države i posao crkve i drži narod na okupu - kazao je Bokan za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Kako kaže, oni koji nas ne vole udaraće i usmeriće svoje otrovne strele prema crkvi, saboru, patrijarhu.

Bokan je ocenio i da predsedniku Vučiću ne treba naša posebna podrška, već to da ljudi shvate šta se događa.

- Najveća podrška je istina. Nije podrška kada nekog spominješ 200 puta u minuti. Podrška je kada objasniš da su ljudi koji su protiv njega u stvari protiv nas, inače im on ne bi smetao - kazao je Bokan.

Užas prema nasilju Bokan je rekao da su zahtevi opozicije neispunjivi i da nemaju veze sa masakrom na Vračaru. - Ja sam roditelj dečaka iz OŠ Vladislav Ribnikar. Ja imam osećaj užasa pred nasiljem. Iznad mog sina i njegovih drugova je, sreća, samo pucao, na kraju te priče po hodniku... Pucao je za njima - rekao je Bokan.

On je ocenio da treba napraviti razliku između vođa protesta i učesnika i da je jedino što spaja vođe koji se licemerno skrivaju to da su za NATO.

- To je ključ cele priče, to ih zanima, da uđemo u NATO, sve drugo posle ide samo po sebi - kazao je Bokan.

Svetozar Vujačić, advokat, rekao je da je sada svima jasno da je na delu u Srbiji jedan specijalan rat protiv vlasti, jer strani faktor je više nego siguran da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić na izborima smeniti ne može.

- Svi prvaci opozicionih stranaka to isto misle i to isto kažu, a ja sam narodni poslanik i u petak nije bilo nijednog koji predstavlja opoziciju da to nije rekao - kazao je Vujačić.

Upitao je i koji je drugi način osim izbora da dođe neko na vlast.

- Strani faktor koji je započeo proteste na svaki način gleda da smeni predsednika Vučića, što im neće uspeti, u šta će se uveriti u petak - ocenio je Vujačić i dodao da se ne može protiv nasilja boriti nasiljem.

Vujačić je rekao da se opozicija već razdvojila i posvađala, jer je jedan deo opozicionih prvaka želeo da se na Gazeli ostane, a drugi je otišao kući.

- Po meni su dva noseća stuba ove zemlje patrijarh Porfirije i Vučić - zaključio je Vujačić.