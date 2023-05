'ŽELJA GRUPE G7 JE DA RUSIJA OSLABI!' JEREMIĆ: Amerika želi da isporuči avione F-16 Ukrajini ne bi li se sukob produžio

Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, govoreći o samitu G7 i situaciji u Ukrajini kaže da je najvažnije što se čulo na samitu to da su SAD preko svojih partnera zatražile da se vrši obuka pilota F-16, a zatim i njihova isporuka Ukrajini.

Jeremić je rekao da je ono što sledi snabdevanje Ukrajine avionima F-16 ne bi li se sukob produžio.

- Videćemo na kraju sve, ali po mom mišljenju to je najveća odluka - kazao je Jeremić i dodao da G7 nije doneo nikakvu važnu odluku koja će pomoći našoj planeti.

Jeremić je rekao da kada bi se Ukrajini slalo još sve više i više naoružanja na kraju bi se ostalo bez sredstava.

Govoreći o pozivu da Peking izvrši pritisak na Moskvu Jeremić kaže da od toga nema ništa.

- Mislim da je to jedan neozbiljan potez. Kina je već rekla da se ne mešaju, da ne mogu nikakva naređenja da upućuju Moskvi - naglasio je Jeremić koji je isključio i šansu da Teheran bilo šta kaže Rusiji.

Jeremić je rekao da misli da se ni Teheran ni Kina neće odazvati pozivu G7.

- Ono što je želja grupe G7 je da rat što duže traje i da će tako Rusija oslabiti, što bi dovelo do i do slabljenja Kine, kao njihovog glavnog trgovinskog partnera - kazao je Jeremić i dodao da je njima želja slaba Rusija.

Jeremić je ocenio da se Rusija sigurno godinama pripremala na specijalnu vojnu operaciju i na mogućnost da ona duže traje.

Urednik informative portala Pink.rs ocenio je i da će predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski od grupe G7 ponovo tražiti pomoć.

- Videćemo šta će biti posle pada Bahmuta, da li će to dovesti do pada sa vlasti Zelenskog, što bi dovelo do nekog dogovora sa Rusijom - istakao je Jeremić.

On je ocenio i da prema dostupnim informacijama veruje da je Bahmut pao i da će Ukrajina to priznati.