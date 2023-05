Vesić: Opozicija za političke ciljeve koristi želju ljudi da ne bude nasilja

Deo opozicije koja upravlja protestom instrumentalizuje i koristi za svoje političke ciljeve želju ljudi u Srbiji da ne bude nasilja, izjavio je član Predsedništva SNS Goran Vesić.

On je, gostujući na Pinku, naveo da su se tragedije koje su se dogodile u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" i Mladenovcu odrazile na naše društvo i da će to sigurno uticati na to kako će izgledati naše obrazovanje u budućnosti, odnos prema deci, socijalna zaštita.

"To se prvi put dogodilo u našoj zemlji. Mi nismo jedina zemlja kojoj se to dogodilo, ima država u kojima se takve stvari događaju češće, a mi se prvi put suočavamo sa takvim problemom i sasvim je sigurno da kao odgovorno društvo tražimo izlaz iz njega, kao što su tražila neka druga društva", rekao je Vesić i kao primer, između ostalog, naveo Australiju u kojoj je posle nekoliko masovnih ubistava doneta odluka o masovnom razoružavanju.

Podsetio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kada su nam se dogodile ove tragedije, predložio niz mera koje je vlada prihvatila, a koje treba da doprinesu većoj bezbednosti naše dece i da se svi građani Srbije osećaju bezbedno i sigurno.

"To je način na koji, kao društvo, treba odgovorno da tražimo izlaz iz ovakve situacije. U svim društvima se tako radi, političke stranke ne pokušavaju da steknu političke poene na tome i nećete naći nijedan primer u svetu da bilo koja politička stranka pokušava da dođe na vlast na nesreći i ubistvima. Nažalost, to se u Srbiji dogodilo i to je nešto što se događa samo kod nas, da su dan po završetku trodnevne žalosti zakazane demonstracije sa ciljem da se sruši vlast, a organizatori toga su opozicioni političari, ljudi koji pozivaju na ubistvo predsednika Vučića i njegove porodice, traže ostavke političkih neistomišljenika i pokušavaju da dođu na vlast tako što zloupotrebljavaju građane koji osećaju bes i potrebu da se nešto u društvu promeni kako bi deca bila bezbedna, što i jeste cilj mera koje je predložio predsednik Vučić", istakao je Vesić.

Naglasio je da je, bez obzira na to što svako ima pravo da protestuje u skladu sa zakonom, nedopustivo to što se blokiraju saobraćajnice.

Kao primer je, izmedju ostalog, naveo most "Gazela" preko kojeg, dodao je, dnevno prođe oko 128.000 vozila u oba pravca, preveze se između 200.000 i 250.000 gradjana i saobraća osam linija javnog prevoza.

"Možete da zamislite kakvu štetu nanosite kada blokirate Gazelu, makar na sat ili dva, a pokušali su u petak da je blokiraju za stalno, ali se pokazalo da većina ljudi ne želi da učestvuje u tome da se blokira naš međunarodni put za koji se borimo da što više stranih kamiona prođe tuda kako bi ova zemlja nešto zaradila", rekao je Vesić i dodao:

"Svako ima pravo da protestuje, mada ne razumem da neko na nesreći i ubistvima pokušava da dođe na vlast kao što to rade pojedine opozicione stranke, ali niko nema pravo da zaustavlja saobraćaj, maltretira ljude koji ne žele da učestvuju u protestu i iživljava se nad njima što se, nažalost, dešavalo".

Vesić je naveo da je većina ljudi došla na protest kako bi izrazila svoj bunt protiv nasilja što je normalno jer je želja svih ljudi u našoj zemlji da ne bude nasilja, ali i dodao da oni koji upravljaju protestom pokušavaju da to instrumentalizuju i koriste za svoje političke ciljeve.

Komentarišući prisustvo jedne hrvatske političarke na protestu, Vesić je rekao da postoji vrlo jasna opsednutost hrvatskih medija i političara kako predsednikom Vučićem, tako i Srbijom.

"Razlog za to je vrlo jednostavan - Srbija napreduje i sustiže Hrvatsku, Srbija pokazuje da se ekonomski razvija, a oni se ne razvijaju. Oni misle da će, ako sruše predsednika Vučića, zaustaviti rast Srbije jer u njihovoj projekciji Srbija treba da bude neko ko će se izvinjavati Hrvatskoj, to je njihova politika", rekao je Vesić. Dodao je da je ponižavajuće, čak i za one koji su bili na protestu, da im ona koja živi u Zagrebu govori kako treba da žive i da odlučuje ko će biti vlast u Srbjji. “Mi takve ambicije kada je u pitanju Hrvatska nemamo. Ne mešamo se u njihove unutrašnje stvari i ne pada nam napamet da pokušamo da odlučujemo ko će tamo da bude na vlasti. Ko će biti hrvatski predsednik ili premijer odlučuju njihovi birači a mi ćemo da saradjujemo sa svakim koga oni odaberu za dobro oba naroda”. Istakao je da će skup "Srbija nade", koji će biti održan 26. maja, biti najveći skup u modernoj istoriji Srbije i pozvao sve da dođu na taj skup.

"To je skup nade i ujedinjenja na kojem ćemo govoriti o budućnosti Srbije, na kome će se predsednik Vučić obratiti svim građankama i građanima naše zemlje, ne samo članovima, simpatizerima i glasačima SNS već i onima koji nisu naši simpatizeri i izložiti im plan za razvoj Srbije i kako će naša država napredovati u budućnosti. Tu će biti izložen plan kako će svima u Srbiji biti bolje, i onima koji glasaju za našu politiku i onima koji ne glasaju, kako će rasti plate, kako će se Srbija razvijati, kako ćemo nastaviti da gradimo infrastrukturu, obezbediti nova radna mesta i omogućiti da ljudi zaista žive bolje", rekao je Vesić.

Istakao je da to neće biti skup na kome će bilo ko kome da preti i tuče već skup na koji su svi dobrodošli i gde će se pričati o ujedinjenju i budućnosti Srbije i kako da zajednički odgovorimo na izazove modernog vremena.