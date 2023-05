PET POLITIČKIH DOGAĐAJA KOJI ĆE SE DESITI DO KRAJA MAJA U svega nedelju dana doći će do sudara velikih dešavanja

Dani pred nama donose sudar nekoliko velikih događaja. U svega nekoliko dana, počev od petka, 26. maja, za kada je zakazan veliki narodni skup Srpske napredne stranke, koncentrisaće se i izborna skupština ove stranke, kao i početak stvaranja novog političkog aktera, najavljenog kao nadstranački narodni pokret. Protest dela opozicije biće održan najverovatnije u subotu, istog dana kada će delegati SNS birati novo rukovodstvo. Uz sve to ili, iznad svega ovoga stoji Kosovo i Metohija, gde je situacija posle nelegitimnih izbora na ivici sukoba. Kraj maja i ovde figurira kao ključan zbog toga što su Srbi sa KiM postavili rok i poručili da će od 1. juna pružiti otpor Prištini svim sredstvima ukoliko se ne zaustavi progon srpskog stanovništva i ne poštuju njegova osnovna ljudska prava.

Sociolog Vladimir Vuletić naglašava da je kosovsko pitanje problem nad problemima za Srbiju i da ono gotovo presudno utiče na unutrašnju političku dinamiku.

- Sve drugo je bura u čaši vode. Ovo što se dešava na Kosovu je mnogo krupniji zalogaj i može da bude neka vrsta cunamija. Situacija s Kosovom ne samo da utiče na političke odluke već se sve prelama preko tog pitanja. Da nemamo problem Kosova, mnogo drugačija bi bila dinamika unutrašnje politike, druge teme bi dominirale i drugačije bismo se odnosili prema različitim pitanjima - kaže naš sagovornik.

On ocenjuje da će miting SNS biti neka vrsta uvertire za novi narodni pokret i da su te dve stvari direktno povezane.

- Teško je reći da li će na skupštini SNS biti rešena dilema hoćemo li na jesen ići na vanredne izbore. Svakako ćemo čuti nešto što se ne može čuti svaki dan, a to je definicija onoga što će biti politika Srbije u narednom periodu. Kada se pravi ovakav presek i definiše politika za naredni period, onda se očekuju i novi ljudi. SNS neće ostati bez lidera, ali biće interesantno videti kako će se i taj deo razrešiti. Iako nije od presudnog značaja, to je važno, jer će SNS biti noseća snaga novog pokreta - napominje Vuletić.

Govoreći o protestima, on kaže da su oni kontekst koji baca i drugačije svetlo na celu situaciju.

- Neko tumači da je ovo neka vrsta reakcije na te proteste, ali nije. Već kontinuirano postoje aktivnosti u pravcu stvaranja novog narodnog pokreta, a opozicija radi svoje, a to je da pokvari agendu SNS. Nije to ništa novo. Protesti bi mogli da utiču na odluku o izborima u smislu da ako taj pritisak bude rastao, on se uvek razrešava na izborima. Međutim, imali smo već u dva navrata proteste, ali su oni sami od sebe splasnuli. Iz ove pozicije ne mogu da procenim tu snagu - kaže Vuletić.

Tenzije

I Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost stavlja Kosovo u fokus i ocenjuje da je u narednom periodu ključno da se smire tenzije, uspostavi dijalog i deluje odlučno oko naših nacionalnih i državnih interesa.

- Narednih sedam dana biće veoma teški za naše društvo. Tenzije oko više ključnih društvenih tema, koje se već dugo vremena prikupljaju, ali i namerno stvaraju, sudariće se ovih dana. Agenda pisana i pažljivo pripremana od naših spoljnih neprijatelja ulazi u završnu fazu. Zbog geopolitičkih potresa, a mi živimo na podneblju koje oseća i najmanja geopolitička pomeranja, stvorena je neophodnost brzog rešavanja statusa naše južne pokrajine. Očekujem da će se ovih dana inscenirati sukobi s ciljem stvaranja dimne zavese koja treba da sakrije nelegitimno, nasilno i opasno preuzimanje severnog dela KiM. Krajnji cilj jeste proterivanje Srba koji su uspeli da opstanu i žive na tom prostoru - kaže naš sagovornik.

Barac smatra da je neophodno da ostanemo ujedinjeni i na Kosovu i u Beogradu.

- Okupljanje naroda, koji se oseća uznemireno i uplašeno zbog strašnih zločina koji su se desili i uzdrmali naše društvo, neodgovorni pojedinci pokušavaju da pretvore u spiralu nasilja u cilju stvaranja haosa na ulicama i prikazivanja da naše društvo nije stabilno i bezbedno. U narednim danima neophodno je podsećati da je jedinstvo ključna tema, da je danas sudbinski važno da budemo ujedinjeni i da ostanemo trezveni i ne nasednemo na provokacije ni na prostoru Kosova, ali ni u Beogradu. Ne smemo dozvoliti da u svet odu slike nasilja koje će se koristiti protiv nas - napominje on.

Za novi narodni pokret Barac kaže da predstavlja ulazak SNS u novu fazu, u kojoj će zadatak biti okupljanje još šireg korpusa i ujedinjenje društva oko ključnih nacionalnih i državnih interesa.